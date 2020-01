AL TIEMPO QUE SER CERRARÁ EL PUNTO LIMPIO DEL PARQUE AGROFORESTAL

El intendente Gustavo Sastre anunció que este miércoles se cerrará el Punto Limpio ubicado en el ingreso al Parque Agro, pero al mismo tiempo se realizará la apertura del Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos.

Dicho centro estará ubicado en la Ruta Provincial Número 1, sobre el kilómetro 6, a 500 metros de la Ex Planta de Cerámica San Lorenzo, y se ocupará de la recepción y el tratamiento de todos los residuos voluminosos (residuos de gran tamaño no aptos para recolección domiciliaria) generados por particulares en la ciudad.

Con esta apertura, la Municipalidad procurará recuperar al máximo los materiales que se puedan reutilizar y reciclar; y los que no, servirán para remediar la ex cantera Municipal de áridos, optimizando recursos y cuidando el ambiente.

“El objetivo de esta medida es optimizar el servicio, ya que la gestión de residuos voluminosos es una actividad muy específica y no existen empresas especializadas en el sector”, indicó Gustavo Sastre, admitiendo que “a la vez se intentan evitar subcontrataciones, manteniendo los altos estándares de calidad, sustentabilidad y seguridad”.

Control y aprovechamiento

El lugar estará a cargo de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental que conduce Facundo Ursino, y dispondrá de una garita con agentes, que se encargarán de recibir a las personas que se acerquen, controlando el ingreso y egreso de los mismos, procurando el orden y cuidado de la disposición de los residuos y la seguridad de la zona.

La misma abrirá sus puertas de lunes a domingo, de 8 a 20 horas. Cada vehículo que ingrese deberá dejar sus datos y el tipo de residuos que pretende descargar.

En medio de una recorrida por el lugar junto a Ursino y Juan Bufano, del área de SEPA, el Intendente comentó que “el Centro contará con señalización e información pertinente para que cada residuo llevado se disponga en el lugar indicado, dependiendo el tipo de material con el que esté compuesto; además el sector permanecerá vigilado con cámaras de seguridad las 24 horas del día”.

Dentro del mismo se ubicarán 4 contenedores, uno para plásticos, uno para vidrios, uno para cartón y otro para RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), todos con sus respectivos carteles.

Cabe destacar que la chatarra y escombros serán depositados en las socavaciones del lugar (ex cantera), material que servirá como remediación de la zona. Una vez que esto suceda, se procederá a forestar, provocando un efecto positivo en la ciudad y el ambiente.

Paralelamente, con los restos de poda se procurará la elaboración de leña que sirva como calefacción a hogares que lo necesiten en invierno, de dicho reparto se encargará la Municipalidad a través de sus áreas pertinentes.

Otros residuos

En el caso de los plásticos, vidrios y cartón, se realizará el armado de una cooperativa que se ocupe de los mismos, medida que busca fomentar el desarrollo económico de las personas, creando puestos de trabajo e inclusión social.

Con los RAEE se trabajará mancomunadamente con la GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos), comercializando los materiales con la empresa que actualmente se ocupa de estos, realizando computadoras que posteriormente serán donadas a instituciones que las necesiten.

Con la medida se busca el tratamiento y aprovechamiento adecuado de este tipo de residuos, mediante un servicio de calidad para los vecinos y vecinas con un impacto positivo para la ciudad y el ambiente.