EL MINISTRO DE ECONOMÍA ACUSÓ DE “EXTORSIVO” EL PLANTEO DE LA APEL Y SIERRA DIJO QUE “ANTONENA ES UN CARADURA”

La sesión extraordinaria convocada para tratar el plan de ajuste elaborado por el gobierno de Mariano Arcioni fue suspendida, ya que los empleados legislativos ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de los sueldos adeudados. El ministro de Economía, Oscar Antonena, calificó de “extorsivo” el planteo de la APEL, y el titular del gremio tildó de “caradura” y “poco serio” al funcionario.

En medio del reclamo que empleados legislativos vienen manteniendo por los sueldos adeudados de diciembre, finalmente se suspendió la sesión extraordinaria convocada para este miércoles en la Legislatura del Chubut para el tratamiento del Plan de Reestructuración del Estado que busca equilibrar la situación económica y financiera que atraviesa la provincia.

Los empleados legislativos habían condicionado a levantar el paro por tres horas, entre las 8 y las 11 de la mañana de hoy si cobraban al menos, el 50% de los salarios de los empleados de la Administración Pública ubicados en el tercer rango.

Esto último, que fue acordado entre los trabajadores de la Legislatura y el vicegobernador Ricardo Sastre, finalmente no ocurrió, por lo que los empleados del sector decidieron continuar con las medidas de fuerza. De hecho, ayer concretaron un paro total en el que también se cortaron todos los servicios públicos de la Legislatura de Chubut.

Se despegó de Sastre

En este contexto, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, hizo referencia a la situación que están atravesando con los empleados de la Legislatura y los conflictos que esto genera de cara a la realización de la sesión extraordinaria de hoy.

En este contexto, el titular de la cartera económica descartó que se adelante parte del sueldo de los activos para garantizar el debate previsto para hoy en la Unicameral. Respecto al acuerdo alcanzado por Sastre y el gremio que nuclea a los empleados de la Legislatura, Antonena se despegó de lo alcanzado por el presidente del Poder Legislativo, considerando que “no fue el Poder Ejecutivo quien lanzó esa posibilidad”.

Tercer y cuarto rango, a febrero

Además, en una entrevista con Radio Chubut, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia aseguró que el tercer rango, que demanda unos 2.000 millones de pesos, se depositará recién el viernes. Así, los salarios estarían disponibles el sábado 1 de febrero, por lo que los trabajadores de la Administración Pública que se encuentren en el tercer y el cuarto rango percibirán sus haberes de diciembre recién en febrero.

Asimismo, el ministro mantuvo ayer una nueva reunión con diputados de los distintos bloques, con el fin de seguir explicando los detalles del Plan de Reestructuración del Estado. Según lo esgrimido por Antonena, el paquete de proyectos de ley busca “reducir el déficit del estado provincial”.

Respecto a los cuestionamientos recibidos en los últimos días por estas iniciativas, el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut descartó que haya internas dentro de Chubut al Frente, afirmando que el paquete de medidas “tiene el apoyo de los 16 diputados oficialistas”, algo que no ocurre de tal manera, ya que hay legisladores del bloque en cuestión que han manifestado profundas críticas hacia iniciativas como la nueva Ley de Pesca o el intento de gravar la Transmisión Gratuita de Bienes, entre otras.

Arremetida contra los empleados

Antonena tampoco guardó reparos para cuestionar a los trabajadores del gremio de los empleados legislativos, algo que también despertó profundas críticas. En primer lugar, el ministro dijo: “Si estamos con tanta complicación para pagar los rangos, cómo alguien puede pensar que entre lunes o el martes vamos a tener 1.000 millones de pesos”. “Ponerlo como condicionamiento para trabajar parce extorsivo. Que un sindicato se plante y diga que no va trabajar si no cobra el 50% me parece una desconsideración a la situación que pasamos”, agregó.

Esto despertó un profundo malestar, más del que ya existía, entre los trabajadores del Poder Legislativo, cuestionando en duros términos las declaraciones del titular de dicha cartera. Puntualmente, criticaron que desde el Poder Ejecutivo no se puede hablar de “extorsiones” cuando lo que se está pidiendo es percibir los haberes correspondientes al mes de diciembre mientras estamos ya en los últimos días de enero.

No obstante, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia siguió en su mismo posicionamiento enfatizando que “pareciera que hay ciertos sectores de la política y el sindicalismo que no comprenden la realidad y se ponen en una posición mezquina, al punto de querer provocar situaciones como esta cuando es necesario llevar estar leyes a la Legislatura”.

En este contexto, fundamentó que si Arcioni convocó a una sesión extraordinaria “es porque hay una urgencia”. “Estamos en un proceso de crisis, se necesita que todos estemos involucrados en solucionar”, apuntó.

“Es una actitud extorsiva” reclamar el pago al sector legislativo ante la convocatoria a extraordinaria, continuó. “¿Y el resto de la administración? ¿Y los jubilados? Como son ellos los que dan la luz, la limpieza y abrir las oficinas pretenden que se les pague primero a ellos”, explicó.

Ante esto, consideró que “acá hay una crisis de valores, de falta de responsabilidad frente a lo que estamos pasando. Acá perdemos todos. Se toman lugares muy individuales –y- así estamos”, aseguró.

“Que los legisladores legislen”

Continuando con su interpretación de la realidad, en una entrevista con Radio 3 de Trelew Antonena indicó que no hay al menos por el momento iniciativas del Poder Legislativo para sortear la crisis: “El Ejecutivo presentó propuestas y necesitaríamos que los legisladores legislen, que aporten y construyamos entre todos”.

“Nosotros estamos en el Gobierno y tenemos que ejecutar pero los legisladores tienen que dar su apoyo. Necesitamos que los diputados también propongan, no es solo el Ejecutivo. Parce que de pronto los diputados se sientan para ver que trae el Ejecutivo y ellos también fueron electos por el pueblo y tienen responsabilidades”, remarcó.

Además, siguiendo en la misma línea de cuestionamientos hacia los integrantes del Parlamento provincial, el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut dijo que “me gustaría escuchar las propuestas de los legisladores –porque– esto tiene que hacer entre todos”.

“Parece que la crisis le aparece solo afecta al Ejecutivo –pero- las dietas de los diputados que rondan los 300 mil pesos exigen que se pague”, sostuvo, al mismo tiempo que agregó que “el buen gesto del Poder Judicial, que acompaña y entiende la crisis”, recordando que dicho Poder suspendió los incrementos salariales por 180 días.

Sierra de la APEL tildó de “caradura” y “poco serio” a Antonena

Las durísimas acusaciones del ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, contra el gremio de los empleados legislativos APEL al señalar que era una “extorsión” el condicionamiento de sesionar solamente si cobraba el tercer rango este miércoles, provocó la inmediata reacción del titular del sindicato.

Sin medias tintas, Ángel Sierra tildó al funcionario de Mariano Arcioni de “caradura” y “poco serio”. El sindicalista opinó que “es poco serio que una persona como Antonena esté al frente de un ministerio de Economía de una provincia”.

En medio de la fuerte controversia que se suscitó en la mañana del martes, se filtró un audio de WathsApp de Sierra enviado a un funcionario provincial, en el que hace duras consideraciones contra el ministro de Economía y que rápidamente se viralizó. Notoriamente ofuscado por las acusaciones de Antonena contra el sindicato, Sierra advierte con darle «una patada en el ojete por caradura», aclarando, para suerte del ministro, que no lo hará porque «estoy en Buenos Aires».