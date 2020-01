COMODORO RIVADAVIA – Bomberos voluntarios intervinieron en un incendio ocurrido en una tienda de ropa sobre la calle Bogotá al 600, del barrio Laprida. El mismo habría iniciado en el baño del local, debido a un calefactor eléctrico que quedó encendido y sufrió un desperfecto. Intervinieron tres dotaciones, dos del barrio Mosconi y una del centro de la ciudad petrolera, que sofocaron rápidamente el fuego. Si bien el comercio sufrió numerosas pérdidas materiales, éstas no fueron totales y no se registraron personas heridas. A pesar de la celeridad en que se realizó la asistencia, los autobombas demoraron más de veinte minutos en llegar debido a la distancia, según indicaron vecinos de la zona, reiterando el pedido de que se active el cuartel de bomberos que está construido dentro del barrio, pero que aún no se puso en funcionamiento.