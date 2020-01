FÚTBOL

Este viernes, habrá actividad en el marco del Programa Futbol valorado que comanda la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, con lo que será el comienzo de la “Recopa”.

La actividad, se iniciará esta tarde, desde las 18: 30 horas, a jugarse todos los encuentros en el Gimnasio Municipal Nº 1.

El Valorado tendrá su Copa revancha

En el marco de la Liga Juvenil de Fútbol Valorado, programa que se lleva adelante la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se disputará este viernes a partir de las 13.30 horas, una nueva edición de la «Recopa».

Este torneo lo juegan los mejores equipos de la temporada 2019 en las distintas categorías.

El certamen se desarrollará íntegramente en el Gimnasio Municipal Nº 1 y culminará en la misma tarde del viernes. En esta oportunidad, los equipos que participarán son Deportivo Raimon, Deportivo JN, Riestra, Red Bulls, Branca y el último campeón, Deportivo Mecha. Se jugará en las categorías Sub 17, Sub 22 y mixto.

El cronograma de partidos indica los siguientes partidos: 13:30 horas – Deportivo JN vs. Branca, 14:10 horas – Riestra vs. Raimon y 14:50 horas – Deportivo Mecha vs. Red Bulls.

En modalidad Playa

En los próximos días se anunciará la fecha del torneo de Fútbol Valorado Playa, que se disputará en las canchas situadas en inmediaciones del Muelle Piedra Buena.

Para jugarlo, las inscripciones ya están abiertas y los interesados podrán hacerlo anotándose en la página de Facebook: Liga Juvenil (Liga Fútbol Valorado).