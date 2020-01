ATLETISMO EN COMODORO RIVADAVIA

Se desarrolló en el Casino de Suboficiales la presentación oficial de la 56ª Corrida Internacional Diario Crónica «Dr. Diego Joaquín Zamit» en Comodoro Rivadavia.

Estuvieron presentes autoridades municipales encabezadas por el intendente Juan Pablo Luque y el vice-intendente Othar Macharashvili. Las inscripciones comenzarán este lunes, para lo que será la fiesta del atletismo en Comodoro, el sábado 25 de enero.

El 25 de enero se disputa la 56º Edición

Comodoro Rivadavia se vestirá de fiesta el próximo sábado 25 de enero, con la 56ª edición de la Corrida Internacional Diario Crónica «Dr. Diego Joaquín Zamit», la tradicional prueba atlética más convocante del sur argentino.

Será una nueva edición con todas las categorías, de los más pequeños a adultos, recorriendo la ciudad petrolera, con la presencia de atletas nacionales e internacionales que le dan prestigio a este gran evento, año a año.

En la presentación oficial realizada en el Casino de Suboficiales estuvieron presentes Juan Pablo Luque (Intendente de Comodoro Rivadavia), Othar Macharashvili (Vice-intendente), los concejales Marcos Panquilto y Omar Lattanzio, el profesor Hernán Martínez (Presidente Comodoro Deportes), Carlos Portas (Sec. Comodoro Deportes), Claudia Zamit (Diario Crónica), Horacio García (Gte. Relaciones Inst. Pan American Energy), Christian Montesino (Rep. Casino de Suboficiales), Eduardo Carrasco y Gabriela Zuñeda (Comodoro Turismo), entre otros.

«En nombre de la familia Zamit quiero agradecer a nuestros sponsors, Municipalidad, Pan American, Orizon y gente que nos acompaña a través de los años. Esto es muy importante para la familia y para la comunidad en general», expresó Claudia Zamit. «Siempre es grato poder acompañarlos. Desde PAE es un placer poder volver a estar junto a esta Corrida que es un icono de la ciudad y la Patagonia», sostuvo Horacio García en representación de PAE.

Por su parte, el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes detalló: «Venimos desde la Dirección de Deportes y el Ente trabajando ya hace tiempo, conjuntamente con el Diario, en la organización de este evento, que comenzará con las categorías formativas, y toda una estructura preparada para las inscripciones a partir del lunes. También estamos en la organización de inscripción en Mayores, y el viernes previo a la carrera estaremos con la entrega de kits, que la haremos en este lugar, en el Casino de Suboficiales».

Finalmente, el intendente Juan Pablo Luque, expresó: «Cuando nos comentaron la problemática para llevar adelante esta Corrida, que peligraba si no tenía el apoyo del Municipio, junto con Othar y Hernán nos pusimos a trabajar porque entendíamos que no podíamos perder un ícono que tiene nuestra ciudad. Tenemos un norte que no perderemos nunca, que es conservar lo nuestro, valorar a nuestros emprendedores locales y gente de tanta historia como la familia Zamit, que ha cumplido un rol importante en la historia de la ciudad, y en este sentido la Corrida de Crónica es central para el deporte de nuestra ciudad».