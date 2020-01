SUMARON NUEVAS OCUPACIONES EN CHUBUT Y RÍO NEGRO

Durante las últimas semanas de 2019 y los primeros días del corriente año se ha ido extendiendo la ocupación de tierras en la Patagonia argentina por parte de distintas comunidades mapuches. Puntualmente, los dos casos más significativos se dieron en el predio que el empresario Luciano Benetton tiene en Chubut y en algunas tierras de Río Negro.

No obstante, aún no se han registrado intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad, debido a que las mismas están “a la espera de instrucciones para actuar”. En tanto, en otros puntos se aguarda por las respectivas denuncias judiciales y la autorización de algún juez.

Como se mencionó anteriormente, uno de los puntos centrales es la que es protagonizada por un grupo de mapuches pertenecientes a la comunidad Lof Kurache, quienes tomaron días atrás un puesto rural en la estancia de Benetton, cerca de la localidad de Esquel. Al momento, se conoció que el hecho ya fue denunciado por los propietarios de dichas tierras ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad cordillerana.

Otro de los focos de ocupación se encuentra en torno de Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche. En dicho espacio, son los integrantes de la comunidad Lafken WInkul Mapu quienes están desde hace más de dos años ocupando la zona. La novedad ahora es que sumaron su presencia sobre la costa del lago, al otro lado de la ruta. Se trata de un espacio perteneciente a un parque nacional, que en la temporada estival es visitado por turistas y residentes de la región.

La primera área ocupada es de acceso público y está situada sobre el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional Nº40 que va hacia El Bolsón. Posee fogones de uso diurno y es de muy fácil acceso para todos aquellos que buscan un poco de playa los días soleados. Se trata de una zona situada a muy escasos metros del lugar donde la comunidad mapuche se instaló en septiembre de 2017 y donde en medio de un operativo encabezado por las fuerzas de seguridad fue asesinado Rafael Nahuel en noviembre de ese mismo año.

Desde ese momento, el diálogo entre la comunidad mapuche y las autoridades, tanto del parque nacional como de la Comisión de Fomento, no ha llegado a buen puerto. De acuerdo con el comunicado emitido por los integrantes de la Lafken Winkul Mapu decidieron tomar el “control territorial sobre la costa del lago; dando fin a las intervenciones de instituciones del Estado”, por la situación de “abandono” y el “retiro de infraestructura”. De acuerdo con su visión, las instituciones “solo han demostrado sus intenciones de enriquecerse con nuestro espacio y no cuidarlo como lo dicen”.

Desacuerdo con la comunidad

Por su parte, Inés Marabolis, a cargo de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi, se manifestó en total desacuerdo con los argumentos planteados por la comunidad y aseguró que “por la inseguridad y la violencia hoy no se puede trabajar”. Precisó que hasta el verano pasado existía una persona que se encargaba de la apertura de los baños públicos durante los tres meses de verano y que fue la misma Comisión la que colocó los fogones y la luminaria que allí existe. “Hasta hace dos años trabajábamos tranquilos, estaba todo parquizado, no hubo abandono alguno, la idea era que los turistas tengan un lugar para visitar”, dijo Marabolis en una entrevista con La Nación.

Por su parte, la Administración del Parque Nacional no hizo declaraciones al respecto, ni comunicó acción alguna. Desde el área de prensa se informó que tiene que ver con un cambio de autoridades y con cierta “prudencia” para emitir una opinión al respecto.

En tanto, los “defensores del relmu lafken”, como ellos se autodenominan, precisaron que no habrá ningún tipo de cobro a los turistas que lleguen a visitar el lugar y que ellos se harán cargo “de la limpieza y el cuidado del lugar” con el objetivo de “respetar y cuidar la biodiversidad que habita esta tierra”.

Más ocupaciones en Chubut

En forma simultánea, otro grupo de militantes mapuches ocupó un puesto rural en cercanías del paraje Vuelta del Río, ubicado a unos 30 kilómetros de la localidad chubutense de El Maitén. La toma de tierras tiene lugar en un sector llamado El Platero, perteneciente a la compañía Tierras del Sud, del empresario Luciano Benetton.

Los trabajadores del puesto hicieron la denuncia el miércoles de la semana pasada y un día después la policía hizo una constatación en el lugar que, según indicaron desde la comisaría de El Maitén, ocurrió en forma pacífica.

“Esta usurpación es idéntica a la toma que sufrió esta misma firma tiempo antes por parte de un grupo de personas con los rostros cubiertos y encapuchados”, indicó el jefe de la comisaría de El Maitén, Hugo Melipil, quien añadió que “la policía constató el delito, informó a la Justicia ordinaria y ya tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de la comarca andina. Ya hay presencia policial en el lugar e iremos viendo los pasos a seguir”. Según precisó Melipil, “la única persona que tenía su cara descubierta ha aparecido en otras tomas de la región”.