CAPTURARON A DEPRAVADO QUE ABUSABA DE LAS HIJAS DE SU PAREJA A LAS QUE MANTENÍA AMENAZADAS

Tras la detención de un condenado por abuso sexual en Santiago del Estero por reincidir en dicho delito en la ciudad del Golfo, desde la Fiscalía dieron a conocer detalles del caso, que generó una amplia repercusión por tratarse de un sujeto que ya había cumplido una condena por el mismo delito, y que abusó de las hijas de su pareja.

El sujeto había permanecido prófugo durante casi treinta días y, con 36 años, se radicó en Puerto Madryn, donde se puso en pareja con una mujer a la cual omitió mencionarle dicha causa.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, “cuando la mujer se iba a trabajar, abusaba de las hijas y amenazaba al otro hijo”, diciéndole “si llegás a hablar, te voy a hacer lo mismo que a tus hermanas, te va a ir mal”.

Escapó en el auto de su pareja

En esta línea, desde la Fiscalía mencionaron que “finalmente, los chicos le contaron a su madre y ella realizó la denuncia; al enterarse, el hombre se fugó”.

Sumando a ello, “cuando tomó conocimiento de que su pareja radicaría denuncias en representación de sus hijas menores de edad, tomó el vehículo de la denunciante, abandonó durante el horario laboral su trabajo y huyó de la ciudad, siendo desconocido su paradero y pesando sobre él una orden de detención”, detallaron desde la Fiscalía”, indicaron.

Convivir con el agresor

Por su parte, la funcionaria de Fiscalía a cargo del caso, Anya Pucheta, presentó la imputación por los delitos de “abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de convivencia con menor de edad en la modalidad de delito continuado. Y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con menor de edad. Todos en concurso real y en carácter de autor”. Los delitos están previstos por los distintos incisos del artículo 119 del Código Penal. Por el peligro de fuga, los fiscales solicitarán que quede detenido en un establecimiento carcelario. Y en caso de ser condenado, la pena será de efectivo cumplimiento por tener antecedentes. “La persona ya cumplió una condena por abuso sexual, por lo cual, en caso de ser condenado deberá ser declarado reincidente”, detalló la fiscal.

El registro inconcluso

En otro orden, con la finalización de la feria judicial, varios son los juicios por abuso sexual que iniciarán en Puerto Madryn; ello volvió a convocar a integrantes de la asociación que aborda el tema, y se prevé una serie de movilizaciones y posicionamientos por parte de sus integrantes, que ya anticiparon que buscarán visibilizar una problemática transversal a todos los sectores de la comunidad.

El caso más reciente volvió a plantear la necesidad expuesta por familiares de víctimas de crear un registro público, donde la comunidad pueda acceder a la identidad de aquellas personas condenadas por abuso y conocer dónde residen.

La iniciativa había sido planteada por integrantes de la agrupación “No+Abuso Sexual Infantil”, desde la cual indicaron que, desde su creación en el año 2018, abordaron más de 35 casos entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew.

Incluso, mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno provincial, Federico Massoni se reunió con la agrupación, mayormente integrada por madres de víctimas de abuso infantil, y acordaron acciones para llevar a cabo en el futuro cercano, las cuales finalmente no se vieron plasmadas de manera concreta; entre ellas se encontraba la creación del mencionado registro, que encontró cierta oposición en el ámbito judicial.

Amparo judicial

No obstante, en aquel entonces, un juez de Trelew presentó un amparo, desde el Juzgado Laboral 2, para frenar la difusión del rostro de abusadores condenados, aduciendo que se vulneraba la privacidad y la intimidad de estos últimos.

Consecuentemente, la propuesta no avanzó, y quedó pendiente una larga lista de pedidos de los familiares de las víctimas, entre ellas “que los acusados permanezcan detenidos mientras dure todo el proceso” y que “no sean considerados para el arresto domiciliario”, como ocurrió en algunas ocasiones en la ciudad del Golfo.

Asimismo, la agrupación planteó que “no les cubran el rostro” y que “la carátula no sea modificada como parte de una estrategia de los abogados defensores de los abusadores”, advirtiendo que “necesitamos un acompañamiento más serio, continuo y consecuente con nuestros problemas y nuestras realidades”.

Piden “decisiones políticas”

Las familias también remarcaron la necesidad de “recursos económicos en forma urgente para pagar los honorarios de un equipo de abogados querellantes que acompañen a las víctimas”, a la vez que expresaron: “Creemos necesario se tomen las decisiones políticas que correspondan, para afectar los recursos económicos necesarios para estos fines”.

En esta línea, también señalaron que “a todo esto hay que sumarle la terrible exposición que padecen nuestros hijos cada vez que tienen que asistir a alguna clase de reunión o entrevista con los profesionales del sistema de asistencia a la víctima, es decir nosotros, las víctimas vivimos expuestos a toda clase de comentarios y malos tratos por parte del sistema; pareciera que nuestros problemas tuvieran un lapso entre las 8 y las 13 horas, de lunes a viernes”.