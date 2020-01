“En los últimos 15 años no había visto que no se pague el aguinaldo antes de que termine diciembre”, disparó el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni. El legislador opositor acusó una cierta “complicidad” de algunos sectores sindicales “que frente a otros gobiernos hubiesen hecho marchas y reclamos, y hoy los vemos con absoluta tranquilidad, mientras sus representados aún no cobraron el aguinaldo”, dijo al tejer sospechas sobre dirigentes gremiales.