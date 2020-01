CRECE LA SITUACIÓN DE CRISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL

Este miércoles trascendió que el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se encuentra temporalmente sin ninguno de los dos cirujanos del Servicio de Pediatría. De acuerdo a información extraoficial, uno de los cirujanos se encuentra usufructuando de la licencia anual y está fuera de la zona, en tanto el otro que quedó de guardia, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Los trabajadores del Hospital Regional advierten que la situación es crítica, debido a la situación laboral que atraviesa el sector por la falta de pago de los salarios, la falta de recursos para brindar los servicios adecuadamente y la escasez de profesionales en algunas áreas que traen aparejado que ante una situación de ausencia imprevista se vea resentido el Servicio.

“Somos el sector que más gente está movilizando. Hoy los consultorios no entregan historias clínicas, por lo que no están atendiendo en ningún área de la Salud”, señalaron desde ATE al anticipar que este jueves habrá una asamblea a las 11 en el hall del Hospital Regional.

Los trabajadores reclaman no solo sus salarios sino las condiciones laborales. “No tenemos cirujano pediátrico y a la gente la están derivando a Puerto Madryn para operar algo tan simple como una apéndice que dura media hora y el traslado del paciente significa una gran cantidad de dinero”, cuestionaron los trabajadores de Salud.