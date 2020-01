Susana Roccasalvo estuvo como invitada en Hay que ver y, luego de hacer un recorrido por su trayectoria en el periodismo de espectáculos, se sometió a un picante ping pong sobre varias personalidades de la farándula argentina.

A partir de una sucesión de imágenes, entre las que aparecieron figuras como Ernestina Pais, Marina Calabró, Luis Ventura, Amalia Granata y Luciana Salazar la conductora de Implacables se animó al desafío y dio su punto de vista sobre cada una de ellas. Sin embargo, la tensión se instaló en el estudio cuando apareció la foto de Valeria Mazza.

«Ay Vale, ¡qué linda! Duele de tan hermosa», lanzó Roccasalvo sin mucho entusiasmo. Y si bien no quiso emitir más opinión, los conductores del ciclo indagaron más al respecto: » ¿Vos habías tenido una apreciación sobre ella por un comentario que hizo en la conducción de los Martín Fierro de Moda, no?», la pinchó José María Listorti, sacándole más data.

«No me gustó cómo condujo en los Martín Fierro ni tampoco en Telefe, en ese programa que hacía en el Teatro Colón ( Esta noche invito yo). No me gusta cómo conduce, no va», respondió lapidaria. Y lejos de poner paños fríos, la periodista de elnueve continuó: «Dios es muy justo. Si encima de hacerlas lindas, las hace inteligentes… ¿qué hacemos nosotras?», bromeó, entre risas.

Frente a la sorpresa de los panelistas por haber tratado a la modelo de «tonta», Roccasalvo redobló la apuesta: » No es inteligente. No es una mujer que tenga capacidad para la conducción, que tenga una cabeza criteriosa. Es bella y basta. Y tiene un hombre al lado que le maneja los negocios como nadie (en referencia a su marido Javier Gravier). El hace los negocios y ella los ejecuta con su figura», remató sin filtro.