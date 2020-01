LA RENEGOCIACIÓN DE DEUDA ES CLAVE PARA NACIÓN Y PROVINCIAS. EL MIÉRCOLES 29 SE BUSCARÁ ATAR EN EL CONGRESO LAS DEUDAS PROVINCIALES A LA ´LEY GUZMÁN´. EN CHUBUT SE INTENTARÁ TRATAR EN SESIÓN EXTRAORDINARIA LA REESTRUCTURACIÓN QUE ARCIONI LE DEBE MOSTRAR A NACIÓN. LA LETRA CHICA DEL PLAN Y LAS DUDAS GRANDES DE LOS AGENTES PÚBLICOS

Por Trivia Demir

Hay fechas bisagras y la de este miércoles es una de ellas. Por eso la última semana del primer mes del año arranca con jugadas fuertes y de riesgo, tanto a nivel nacional como provincial. En el caso de la macro gestión, el gobierno nacional quiere dar una señal hacia sus acreedores y mostrar que tiene fuerte respaldo político para encarar la negociación por la deuda. Por eso, pretende despejar al Congreso de cualquier otro debate y que sólo trate en la sesión de Diputados de este miércoles 29 la llamada “ley Guzmán”, nombre abreviado para la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que elaboró el ministro de Economía. Y en ese marco, parte de los condicionamientos que la oposición le intentará poner a la “ley Guzmán”, es que contemple “un abordaje para darle sustentabilidad a la deuda que las provincias tomaron en moneda extranjera, previo pedido de autorización a la Nación”. Si esto se da, Chubut zafaría de su ajustadísima situación (por no decir imposible) para enfrentar sus cancelaciones de deuda externa y entraría en una meganegociación junto a la deuda de otras provincias en la ´bolsa´ de los acuerdos que reperfile Nación en el exterior.

En tanto que en territorio, todo hace pensar que también el miércoles 29 se llevará a cabo la sesión extraordinaria en la Legislatura provincial con temas claves para Arcioni. Esta sesión que estaba trabada, fue ´negociada´ por el vicegobernador la semana pasada al comprometer el 50% de sueldos adeudados para empleados legislativos para este martes, (previo a la sesión) y el otro 50% el fin de semana; sin embargo según habría trascendido este fin de semana el Ejecutivo no tendría el dinero para costear ese ´anticipo´, por lo que hay fuerte inquietud sobre lo que podría acontecer. Arcioni necesita urgentemente el tratamiento y aprobación de parte del Plan de Reestructuración del Estado, requisito sine qua non para demostrar a Nación una intención real de equilibrar las cuentas.

La ´Ley Guzmán´ y la jugada de las provincias

Ante la situación acuciante de varias provincias seriamente endeudadas, el oficialismo aceptó algunos pedidos de la oposición. Y fue el amigo de Mariano Arcioni y presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien accedió al reclamo que Juntos por el Cambio le envió a través de una nota firmada por Mario Negri, presidente del interbloque; Cristian Ritondo, del PRO, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. El primer pedido era constituir la Comisión de Finanzas, y el segundo, que el ministro Martín Guzmán vaya a dar explicaciones al Congreso. Finanzas se constituirá este martes y se elegirá como presidenta a la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, mientras que el martes, ya en el plenario entre Finanzas y la de Presupuesto, que pasará a presidir Carlos Heller, se presentarán funcionarios de Economía para aclarar cualquier inquietud. No irá Guzmán porque en ese momento estará disertando en Nueva York.

Tras un acuerdo parcial que garantizaba la media sanción sin sobresaltos, los gobernadores empezaron a su vez a conversar sobre su propio futuro. No sólo los de la oposición. También algunos peronistas. En el Gobierno ya estaban anoticiados y no los tomó por sorpresa. Primero, por el constante desfile de los mandatarios por las oficinas de Guzmán, como también por las largas charlas que con todos ellos vienen teniendo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro. En la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz los ayuda a buscar financiamiento externo, pero no se mete en las deudas que deben pagar.

En el Congreso dicen que la cuestión debe definirla Economía, y en Economía tienen largas listas de pedidos desde el 12 de diciembre cuando llegó de visita el primer gobernador. Coinciden las fuentes consultadas en señalar que no sólo son los gobernadores de Juntos por el Cambio los que tienen que pagar deuda que tomaron en dólares después de que la Argentina le pagó a los “buitres”. Los aqueja el mismo problema a los gobernadores de Córdoba, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Chubut, con urgencias extremas, mientras que hay provincias, como Río Negro, con vencimientos recién en el 2023.

Por eso ya hay voces en diputados que afirman que “Existe la necesidad de que haya una solución integral para la deuda tanto de la Nación como de las provincias; queremos un abordaje realmente federal”, indicaron.

Pedidos en puerta

En resumen, los ítems que la oposición incluirá en las conversaciones con el oficialismo para tratar en sesión extraordinaria son: primero, que la “ley Guzmán” contemple “un abordaje para darle sustentabilidad a la deuda que las provincias tomaron en moneda extrajera, previo pedido de autorización a la Nación”, es decir que se autorice a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración que autoriza la ley del Ejecutivo.

En segundo lugar, solicitarán diferir plazos para las deudas en pesos que las provincias tienen con el Tesoro Nacional y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, entre otros organismos nacionales. Específicamente pedirán prorrogar hasta diciembre del 2024 los vencimientos de capital e intereses de las deudas por todo concepto que tuvieran las provincias con el estado nacional.

Y en tercer lugar plantearán que aquellos distritos que cumplen con la ley de Responsabilidad Fiscal sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal ( el nuevo Gobierno cerró todas las posibilidades de financiamiento de las provincias, argumentan).

Finalmente, en cuarto lugar, señalan que cuando el Gobierno Nacional salga a colocar Letras o títulos debe incluir los requerimientos de las provincias para que las mismas paguen esos financiamientos a las tasas que logre el Gobierno Nacional que siempre son más bajas que las que puedan lograr las provincias

¿Chubut con o sin sesión?

En tanto en la provincia, la coyuntura es tan inestable que va cambiando en horas. Para lograr gestos que Nación contemple como intentos genuinos de poner coto al déficit fiscal, Chubut debe abordar el Plan en el legislativo. Pero si bien el viernes muchos festejaban el acuerdo que destrababa el normal funcionamiento legislativo, ahora surgen dudas. Hasta el fin de semana el personal de la Cámara nucleado en la Asociación del Personal Legislativo (APEL) se encontraba de paro y desarrollando manifestaciones que impiden el trabajo en el edificio, en reclamo por el pago en tiempo y forma de sus salarios, que aún no cobraron. Según su titular, Angel Sierra, “si el miércoles a la mañana está depositado el 50% del Rango 3, nosotros vamos a trabajar media jornada, es decir 3 horas. Así, se permitirá que se pueda sesionar en la Legislatura de 8 a 11. A las 11, como está estipulado, daremos continuidad al paro de actividades, hasta las 14. Está claro que si el miércoles a la mañana no se cumplió con el compromiso adoptado por el Gobierno Provincial, el paro será total, y la sesión no se llevará a cabo”.

Es que los empleados ya no quieren más promesas en el aire, por lo cual negocian sobre seguro. De hecho, gran parte del Plan de Reestructuración estatal también está bajo la lupa por la falta de credibilidad en cumplimientos mínimos.

La letra chica y las dudas grandes

Entre otras cosas, los agentes públicos esperan con desconfianza la oficialización de los proyectos que se abordarán y que están teñidos con idas y vueltas de por si sospechosas. Entre otras cosas, afirman quienes han tenido acceso a algunos de los proyectos que la letra chica de jubilaciones anticipadas que para aquellos que estén en condiciones de acogerse al régimen tienen 90 días para decidirse y el Poder Ejecutivo decidirá la aceptación o no de la petición. Entre los parámetros de pago surgen dos condiciones, una para el agente que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre 2022 y 2024, que cobrará al Cincuenta y Cinco por ciento (55%) móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento, y otra para el agente que se pueda jubilar entre 2020 y 2022, y que cobrará el setenta por ciento (70%) móvil de la remuneración del cargo desempeñado.

En cuanto al retiro voluntario es exclusivamente para todos los agentes de planta permanente. No incluye a agentes policiales, sanitarios, con proceso penal o sumario administrativo, personal de gabinete; renunciados, personal de planta no permanente, contratados, mensualizados y jornalizados. Estos retiros voluntarios estarán disponibles hasta fin de marzo exclusivamente y percibirá por cada año o fracción no inferior de seis meses de antigüedad de servicios, con más un diez por ciento de ese valor. De hecho, lo que menos entusiasma es que quien decida retirarse recién cobrará la primera cuota de toda esa promesa, a los 90 días de homologado el acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo y el resto en dos años. El temita es tal como está la situación provincial, no hay certezas de que se puedan pagar y al tiempo se busque renegociar esas deudas también. En fin, por ahora se buscará oficializar el Plan, luego habrá tiempo para ver su efectividad de achique. Como decía Bacon, “si comienza uno con certezas, terminará con dudas; más si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas”. Habrá que ver…

