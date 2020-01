EN RESPUESTA AL CONGELAMIENTO SALARIAL POR SEIS MESES

En sintonía con los “180 días de congelamiento salarial” anunciados por el Gobierno Provincial esta semana, los trabajadores de la Salud nucleados en el Hospital Zonal de Puerto Madryn “Dr. Andrés Ísola”, así como también en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), comunicaron que iniciarán un paro que abarcará el mismo plazo temporario.

Tras una asamblea que reunió a los estatales en el nosocomio local, determinaron que el “paro por 180 días” comenzará el próximo lunes 20 de enero, con una convocatoria en la puerta del edificio a las nueve de la mañana.

Asimismo, los días 21, 22 y 23, los trabajadores, conjuntamente con representantes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevarán adelante una “panfleteada” en el acceso Sur de la Ruta Nacional 3, a partir de las nueve de la mañana y sin interrupción del tránsito.

Finalmente, el viernes 24 realizarán una asamblea general en el hall de entrada del Hospital, en el mismo horario, donde evaluarán el alcance del paro y las próximas medidas que llevarán adelante.

“No pagaron absolutamente nada”

También, deslizaron desde ATE que la presentación de la medida, que regirá por un plazo de seis meses, “se realizará semanalmente”.

Por su parte, el secretario gremial del sindicato en Puerto Madryn, Julio Belascuen, sostuvo en diálogo con la prensa que “era sabido que iban a llegar estos ajustes” y opinó que “se ajusta al trabajador sobre macanas que se mandó el gobierno; no sé cuántos ministros de Economía vamos teniendo en la provincia, pero ninguno le dio en la tecla a nada”.

En el mismo sentido, expuso que “ellos hablan de acá para adelante, pero no hablan para atrás, en el caso de Salud no se pagó absolutamente nada, ni cláusula gatillo de julio, ni de octubre, ahora la de diciembre, que no sabemos cuándo la vamos a poder cobrar” y advirtió que “entre los sectores que se arregló clausula gatillo, al único que no se le pagó la misma fue a Salud, y eso es una deuda del cincuenta por ciento nuestro básico, prácticamente”.

“Queremos diálogo”

Por otra parte, Belascuen mencionó que “habrá que ver cómo van a resolver este problema, porque tampoco nos parece bien desde ATE que algunos sectores cobren parte de la cláusula gatillo y otros sectores no”, sumando a ello que “todo lo que nosotros estamos pidiendo es diálogo, queremos un lugar donde nos sentemos pero con dinero, ya nos cansamos de ir y que nos pongan un mate o un termo y digan que ‘no hay plata’; no tiene sentido, nosotros les dijimos que nos llamaran cuando tuvieran dinero, aunque sea cien pesos para ofrecer, pero que ofrezcan algo; es mucho el dinero el que se le debe a Salud, porque cuando a uno le dan un aumento, hace cuentas en base a eso”.

“Es confuso”

A su turno, el secretario general de ATE a nivel local, Roberto Cabeda, señaló respecto del plan de ajuste anunciado por el Gobierno Provincial que “en principio, lo advertíamos estando en la ruta, pedíamos no enterarnos de esto por los medios, sino como organizaciones gremiales de manera directa, ya que entendemos que cualquier reestructuración del Estado, lo primero que hace es tocar a los miles de trabajadores pertenecientes a este sector”.

En tal contexto, remarcó que “es un programa confuso anunciado también por un ministro de Economía que es más confuso que el programa, así que viendo que la situación de la provincia no se ha modificado tanto a lo largo del 2018 y 2019, no se entiende por qué recién ahora están balbuceando tomar algún tipo de medidas, muchas de las cuales no van a llegar a consolidarse; al mirarlas, uno solamente se da cuenta de que es un programa de intenciones”.

Finalmente, el dirigente gremial planteó que “lo que hay es un ajuste, ahora hay que determinar de qué manera le ponemos el cuerpo a ese ajuste y lo reducimos a una situación que no opere en contra del bolsillo de los trabajadores y de los más humildes”.