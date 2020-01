EVALÚAN MEDIDAS DE FUERZA DESDE LA UTA

Las empresas de trasporte no acreditaron los haberes de diciembre a los trabajadores, por lo que no se descarta que en las próximas horas existan medidas de fuerza y el servicio urbano de pasajeros se vea afectado.

Debido a la falta de pago a los empleados, correspondiente al mes de diciembre, y deudas con distintos organismos, el servicio de Transporte Bahía y El 22, podrían comenzar a funcionar con un servicio limitado, aunque no descartan un paro total de las actividades.

Samuel Alarcón, delegado de la UTA, indicó que podrían tomar medidas de fuerza en la próximas horas: “Estamos analizando cuales son los pasos a seguir respecto a la falta de pago de salarios. Sabemos que en este momento la gente de provincia está reunida para tratar esta situación”.

“Si bien los plazos legales ya están vencidos, tratamos de ser prudentes porque sabemos el difícil contexto que atraviesa la provincia”, subrayó.