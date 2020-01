LA MEDIDA DE FUERZA SERÍA LUEGO DE LA FERIA

Durante los últimos dos meses del año pasado los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) acordaron una “tregua” con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) el cual consistía en la suspensión de medidas de fuerza durante noviembre y diciembre. Desde el sector se cumplió a rajatabla con lo pactado, aunque los nuevos cimbronazos en la economía chubutense ponen en duda esta postura.

En este contexto, ayer se hizo una movilización y una asamblea en los Tribunales de la localidad de Puerto Madryn, con el objetivo de determinar una posición al respecto. En dicha oportunidad se hizo un repaso por los inconvenientes que están atravesando actualmente los trabajadores del sector, al mismo tiempo que se dejó en claro la “preocupación” por las últimas conversaciones que tuvieron los representantes del Poder Ejecutivo provincial con las autoridades del Gobierno Nacional, quienes se negaron a ayudar económicamente a Chubut, tal como tenía previsto Mariano Arcioni y su equipo.

Otro de los puntos a los que hicieron referencia desde el SiTraJuCh es a que todavía no hay novedades respecto a las fechas en las que se pagarán los sueldos de diciembre, situación que alcanza a todos los trabajadores de la Administración Pública. Al respecto, desde la asociación sindical recordaron que desde la Casa Rosada dijeron que no ayudarán a Chubut si no hay arreglos en la economía provincial.

Como consecuencia de todo esto, desde el gremio no descartan volver a realizar medidas de fuerza en el futuro inmediato, recordando que la “tregua” entre el SiTraJuCh y el STJ fue pactada por los meses de noviembre y diciembre, pero nada se dijo de lo que sucedería cuando arranque el 2020. “Nuestro sindicato está en alerta y movilización. Estamos viendo el panorama de lo que va a ocurrir este año”, afirmaron.

En este contexto también vale recordar que a los trabajadores del Poder Judicial no se les adeudan aumentos arreglados en los últimos acuerdos paritarios, ya que los empleados de este sector no cuentan con este mecanismo, sino que se les estipula el sueldo dependiendo sus funciones.

En caso de que la situación continúe de tal manera, febrero podría ser un mes bisagra para el acuerdo entre el gremio y el máximo tribunal judicial de Chubut, ya que este último fue el encargado de mediar entre los empleados y el Poder Ejecutivo. Además, se puso en análisis desarrollar medidas de fuerza diferentes a las que se ejecutaron en 2019, ya que desde la asociación sindical consideran que las mismas no tuvieron resultados efectivos. “El desgaste que nos lleva como persona, familia y gremio, para que el Gobierno te reprima o te devuelva sin nada, no tiene mucho sentido”, argumentaron.