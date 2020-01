RECLAMAN EL PAGO DE LOS SALARIOS DE DICIEMBRE

Por el atraso en el pago de salarios de diciembre, los trabajadores de la empresa de transporte urbano de Trelew comenzaron un paro por tiempo indeterminado el pasado viernes, medida que persiste.

Este lunes continuaba la medida de fuerza de los trabajadores de la empresa “El 22” de Trelew, que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros. Al momento, no había perspectivas de una pronta solución al conflicto.

En el caso del transporte urbano de la Capital chubutense e interurbano entre Playa Unión – Rawson y Trelew, la empresa “Bahía” tampoco ha abonado los salarios correspondientes a diciembre. Hasta el mediodía, los trabajadores prestaron el servicio.

Así lo detalló a Radio 3 el dirigente local de UTA, Samuel Alarcón, que indicó que en el caso del transporte en Trelew “seguimos con la misma situación” que el viernes pasado cuando resolvieron la medida de fuerza.

“No hubo ningún cambio en la empresa. No han informado otra cosa que no sea que no tiene para pagar ni tampoco una fecha”, contó.

Además, Alarcón subrayó que “hasta ahora dicen que no pueden pagar. Nosotros buscamos un compromiso de la empresa, y la empresa a cambio busca un compromiso con Provincia –la cual- les debe subsidios”.

El dirigente de los transportistas sostuvo que “todos los meses surge esta incertidumbre. Estamos en una emergencia pero los trabajadores todos los meses estamos pagando obligaciones tarde”, remarcó.

En otro tramo de la comunicación, explicó que en el caso de los trabajadores de la empresa “Bahía” tampoco ha abonado los salarios de diciembre remarcando que en este caso “en asamblea, los trabajadores resolvieron continuar trabajando hasta hoy (lunes) al mediodía”.