EL ÚLTIMO AÑO PENÍNSULA VALDÉS REGISTRÓ EL MENOR ÍNDICE DE VISITAS DE LA DÉCADA. ENERO MEJORA LAS PERSPECTIVAS

Datos publicados este jueves por el INDEC muestran que el turismo receptivo mostró indicadores negativos en noviembre de 2019, último mes medido por el organismo. En Chubut, información publicada por la Administración Área Natural Protegida Península Valdés (AANPPV), muestra que el año 2019, con 134.113 visitantes ha sido el de menor número de ingresos de la década.

Sin embargo, las perspectivas tienden a mejorar a partir de los indicadores del primer mes del año. De acuerdo a los registros oficiales que se publican en la página de la AANPPV, en el primer mes del año ya ingresaron a Península Valdés más de 22 mil visitantes, y se estima un aumento del 10 por ciento respecto del mismo período de 2019.

Al respecto, desde la Cámara de Turismo de Chubut confirmaron que los primeros indicadores muestran una mejora respecto del año anterior, pero advierten que es necesario promover la actividad con una participación activa del Estado y los prestadores de servicios al turista.

En Puerto Madryn, la ocupación hotelera creció más de un 13 por ciento en enero respecto del mismo período del año anterior, según reveló el intendente Gustavo Sastre.

Contexto nacional

Según reveló el INDEC este jueves, en noviembre de 2019, se estimaron 264,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con una disminución interanual de 3,7%. Respecto de octubre de 2019, el turismo receptivo subió 14,0%.

En los once meses del año, se alcanzaron 2.760,8 miles de llegadas de turistas no residentes y se registró un aumento de 12,0%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 88,5% de las llegadas de turistas no residentes, con un incremento interanual de 10,8%.

Las salidas al exterior, en noviembre, alcanzaron un total de 268,0 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 3,1%. Respecto de octubre de este año, el turismo emisivo bajó 15,8%.

En los once meses, las salidas totalizaron 3.707,2 miles de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 11,9%. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 81,9% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 10,2% respecto al mismo período del año anterior.

El saldo de turistas internacionales en noviembre resultó negativo en 3,6 mil para toda la vía aérea internacional.

Península Valdés

Las estadísticas oficiales de la última década, muestran una baja sistemática en el número de ingresos al Área Natural Península Valdés, siendo el año 2019 el que registra la menor cantidad de visitantes de los últimos años.

Los indicadores muestran que en 2019 hubo una baja en el ingreso de extranjeros superó el 10 por ciento respecto de 2018, mientras que los ingresos de turistas nacionales registraron una caída apenas superior al 8 por ciento. El dato curioso es que la disminución de visitantes más significativa fue del 50 por ciento y es el registro de los residentes chubutenses.

Analizando las estadísticas se observa que, en el primer mes del año ya ingresaron a Península Valdés más de 22 mil personas según revelan desde la AANPPV, y esos indicadores nutren las expectativas del sector.

Punta Tombo

El Ministerio de Turismo de Chubut también aportó datos oficiales en los que revela un incremento de turistas en el Área Natural Punta Tombo respecto de enero de 2019. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Turismo, Miguel Ramos, reconoció que, pese a que todavía falta una semana para que se conozcan los datos de la primera quincena de la temporada, “hay una mejora con respecto al 2019 tanto en presencia de turistas nacionales como extranjeros”, aseguró.

El empresario hotelero indicó que también la cordillera de Chubut “está transitando un buen inicio de temporada”, tras la mala performance que sufrió el año pasado a causa del brote de hantavirus.

Esta semana los empresarios de servicios al turista se reunieron con autoridades provinciales, ante quienes solicitaron que se mantenga la vinculación del aeropuerto de Trelew con las ciudades de Córdoba y Mar del Plata durante todo el año y que se intensifique la frecuencia con el aeropuerto de Esquel.

“Esquel tiene una tarifa muy alta y eso hace que muchos viajeros decidan irse hasta Bariloche para tomar el avión”, explicó el presidente de la Cámara de Turismo al resaltar que la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo de la actividad turística de la provincia.

Enero en Puerto Madryn

En las últimas horas, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, puso en relieve el crecimiento en la ocupación hotelera durante la primera semana de enero, la cual superó ampliamente el 10 por ciento en relación al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el Jefe Municipal destacó el arribo de cruceros como uno de los factores preponderantes y el crecimiento del turismo interno.

Sastre planteó que “estamos muy contentos, el nivel de ocupación ha crecido significativamente con respecto al año pasado, estamos entre un 13 y un 18 por ciento por encima” y remarcó que “hemos trabajado y estamos trabajando para poder brindar todo para que la temporada sea un éxito”.

Respecto del arribo de cruceros como aporte al movimiento turístico en la ciudad portuaria, Sastre resaltó que resulta “muy importante, trabajan las agencias, los transportistas, el comercio porque si bien muchos salen de excursión, otros se quedan paseando por el centro y eso genera un movimiento muy importante en los comercios, en la gastronomía. Tenemos el único muelle de cruceros de la República Argentina y eso hay que potenciarlo como punto estratégico”, mencionó Sastre.

Entre las propuestas a nivel turístico se encuentra una amplia gama de actividades y lugares, entre ellas la peatonal de la calle 25 de mayo, el Mercado Cultural, la Feria de Artesanos y, en definitiva, “un sinfín de actividades, de diversión, de paseo, de ocio para que la familia pueda disfrutar del lugar turístico y del punto que nosotros queremos crear y potenciar en la Patagonia Argentina”, señaló el Intendente.

Conectividad

Ante la requisitoria periodística, el intendente Sastre recordó que, en su reciente reunión con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, la conectividad para la ciudad fue uno de los temas centrales de análisis, “ya tiene programada una reunión con el presidente de Aerolíneas a la que seguramente concurriré en los próximos días para tratar de solicitar la conectividad permanente del vuelo Buenos Aires-Calafate y agregar una frecuencia a Puerto Madryn desde Rosario, como tiene Córdoba con Trelew”.

En ese contexto, Sastre anticipó que el funcionario nacional “seguramente en los próximos meses venga a Madryn, porque es un lugar que le gusta mucho”, señaló.