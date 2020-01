PIDEN QUE LA EMPRESA TOME A EX EMPLEADOS DE ALPESCA COMO LO INDICA LA LEY

Un grupo de marineros nucleados en el SOMU se manifestó en las afueras de la planta de Red Chamber, en relación al no cumplimiento de la Ley que prevé la contratación de ex empleados de Alpesca para cumplir tareas en la flota de la firma ubicada en Puerto Madryn.

La manifestación tuvo lugar sobre la mañana del lunes y consistió en la quema de cubiertas por parte de los marineros, quienes solicitaron la presencia “de todas las partes del problema”, es decir, autoridades de la firma y funcionarios provinciales.

“Adoptamos estas medidas porque sentíamos que nos estaban tomando el pelo”, señalaron desde el gremio, agregando que “no están respetando la Ley 133, donde se le concedieron dichos permisos y tienen que embarcar a empleados de la ex Alpesca; entonces, cuando venimos acá nos dicen que el tema es del Gobierno, cuando vamos a este último, nos dicen que es de la empresa”.

Sin reunión de partes

Al respecto, el secretario progremial del SOMU, Luis Cohen, comentó que “quisimos hacer varias reuniones entre las tres partes y no se pudo”, advirtiendo que “agotamos todas las instancias de diálogo y adoptamos estás medidas porque sentíamos que nos estaban tomando el pelo”.

El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley 133, “que es la concesión de los permisos de fresco que se le dio a la empresa con la condición que tomarán gente de la ex Alpesca”, señaló.

Profundizarían la protesta

Asimismo, el dirigente gremial explicó que la solución consistiría en la contratación del personal para que pueda cumplir las tareas en los cinco fresqueros que la pesquera utiliza del puerto de Rawson, en el marco de dicha normativa.

Por otro lado, Cohen sostuvo que “no es mucha gente y no entendemos la razón de esta negación”.

También, anticipó que de no haber una salida concreta al conflicto, profundizarían los reclamos y las distintas acciones como la que tuvo lugar el lunes por la mañana.

De un lado a otro

Por otro lado, Cohen contó que “desde que salió el primer barco, que fue el Promarsa, recién ahí pudimos intervenir en la empresa, porque no tenían barcos navegando; el problema es que ahora no están respetando la Ley 133, donde se le concedieron dichos permisos y tienen que embarcar a empleados de la ex Alpesca; entonces, cuando venimos acá nos dicen que el tema es del Gobierno, cuando vamos a este último, nos dicen que es de la empresa” y relató que “intentamos dos reuniones en la Secretaría de Trabajo, a las cuales se presentaron la empresa y el Gobierno, pedimos otra reunión a la empresa, a la cual el Gobierno no se pudo presentar, y la manifestación es para que se presenten todas las partes”.

“Queremos que se genere empleo”

El método de visibilización del reclamo fue el incendio de cubiertas en las inmediaciones de la planta pesquera: “La planta está trabajando, nosotros no queremos cortarle el trabajo a nadie”, señalaba Cohen durante las primeras horas de la mañana del lunes.

“Lo que estamos reclamando son los permisos de fresco, para que suban gente que es de Alpesca a los barcos chicos de Rawson”, manifestó, agregando que, de ser recibidos por funcionarios provinciales y autoridades de la empresa, buscarán también tratar otros temas, por ejemplo “la Ley de Expropiación; el año que viene va a salir el Promarsa, están armando el Cabo Vírgenes, y la idea es que respeten este tipo de cosas”.

En el caso de este último navío, se encuentra en dique seco en Mar del Plata y “recién lo están armando, estiman que a mediados de año va a salir; ojalá que puedan traer más barcos, porque lo que queremos es generación de empleo”, expresó.