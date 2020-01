El millonario japonés Yusaku Maezawa inició una campaña para encontrar compañía femenina que lo acompañe en su futura espacial alrededor de la Luna en un cohete espacial de SpaceX porque le pesa la soledad.

Maezawa, que recientemente anunció la ruptura de la relación que mantenía con una actriz japonesa, acepta propuestas de «solteras de 20 años o más» que quieran disfrutar de la vida al máximo.

La búsqueda de una acompañante ideal se ha convertido en un show de televisión para un servicio en streaming en Internet.

La soledad le pesa a este extravagante millonario que labró su fortuna en el mundo de la moda en internet. «He vivido exactamente como he querido hasta ahora», dijo Maezawa, que tiene tres hijos con dos mujeres. «Tengo 44 años. A medida que surgen el sentimiento de soledad y vacío, solo pienso en una cosa: seguir amando a una mujer», dice en el anuncio en el que busca a su media naranja.

En su cuenta en Twitter le lanza un reto a la potencial acompañante: ¿Por qué no convertirse en la ‘primera mujer’ en viajar a la Luna?. La fecha límite para enviar candidaturas es el 17 de enero próximo y hacia finales de marzo espera anunciar la ganadora.

Maezawa, creador de la firma de ropa por internet Zozo, que vendió a Yahoo! Japón el año pasado, es conocido como un reputado coleccionista de arte. Tiene previsto convertirse en el primer pasajero privado del vuelo alrededor de la Luna que realizará en 2023 SpaceX, del emprendedor Elon Musk.

Maezawa también planea llevarse a media docena de artistas con él en el viaje al satélite de la Tierra, aunque a diferencia de otras misiones espaciales de la NASA, no tiene previsto alunizar.

Días atrás, el magnate de la moda japonés fue noticia al anunciar que regalará 9 millones de dólares a sus seguidores de Twitter, poniendo en práctica un «experimento social», según su descripción, para ver si el dinero aumenta su felicidad.