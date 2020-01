MADURA EL AUMENTO SALARIAL POR DECRETO. CON EL SUELDO DE ENERO, QUE SE COBRA EN FEBRERO, CADA EMPLEADO REGISTRADO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO RECIBIRÍA ENTRE 2 Y 3 MIL PESOS DURANTE TRES MESES, SERÁ “A CUENTA” DE LAS PARITARIAS Y LUEGO SE DESCONTARÁ. NO HAGAMOS PEDIDOS DESMEDIDOS", LE RECOMENDÓ ALBERTO A LOS SINDICALISTAS

El Gobierno está terminando de delinear el decreto por el cual dispondrá que las empresas del sector privado otorguen aumentos a sus empleados de forma obligatoria y a cuenta de las paritarias 2020. También alcanzaría a los empleados públicos. La idea es adelantar el impacto positivo que tienen las paritarias en el consumo y la actividad productiva, de modo que con el sueldo de enero, que se cobra en febrero, cada empleado del sector privado registrado reciba entre 2 y 3 mil pesos durante tres meses, hasta que comiencen a regir las nuevas negociaciones salariales. Los aumentos serían a cuenta de futuros desembolsos, con lo cual los sectores que ya tengan pautados adelantos sobre próximos aumentos, no estarían incluidos en la medida. Los gremios quieren que el aumento sea remunerativo desde el momento en que se paga, aunque podría terminar de incorporarse al sueldo una vez que corra el nuevo período paritario. Otro punto de conflicto es el enganche del adelanto con horas extras y otros ítems que exceden al salario de convenio.

«Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo”, dijo este jueves por la mañana el Presidente, Alberto Fernández. Según el artículo 54 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo a disponer que las empresas del sector privado “abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos” y que además esos pagos estén eximidos temporalmente de la “obligación del pago de aportes y contribuciones previsionales”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, recibieron días atrás a representantes de la UIA y de la CGT para acordar los puntos generales de la idea del aumento por decreto y acercar posturas políticas. Los funcionarios plantearon la intención del gobierno de recomponer el consumo, por lo cual se lanzaron los bonos a los jubilados y titulares de Asignación Universal por Hijo. En ese mismo sentido está el adelanto que tendrán que pagar las empresas del sector privado, que será una suma fija por tres meses.

Es solo un adelanto

Dos antecedentes a esta medida son los decretos firmados por el presidente interino Eduardo Duhalde en 2002 y por Néstor Kirchner a fines de 2003, que establecieron asignaciones de 100 y 50 pesos, respectivamente para todos los trabajadores del sector privado. Sin embargo, ambas decisiones implicaron aumentos no remunerativos y sólo aplicaron sobre salarios de empleados bajo convenio colectivo. En esta oportunidad, el aumento sería extensivo a todos los trabajadores del sector privado y los gremios presionan para que tenga carácter remunerativo. “Será un acuerdo de suma fija que haga subir los salarios de los que están más abajo para inyectar una masa salarial para reactivar el consumo», señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El beneficio no hará distinción por sectores que están mejor o peor ubicados en términos de rentabilidad.

Se calcula que a lo largo de la gestión Cambiemos, el poder adquisitivo del salario del sector privado tuvo una reducción promedio del 20 por ciento. Según el Indec, en octubre la suba interanual de salarios es del 41,5 por ciento, frente a una inflación del 50,5 por ciento en el mismo período. En tanto, los últimos datos disponibles muestran que el consumo sigue por el piso. La Came midió una baja del 7,1 por ciento en las ventas minoristas de noviembre pasado en relación al mismo período del 2018, mientras que el Indec registró una merma del 1,3 en octubre y una caída en diez meses del 10,8 por ciento.

La intención oficial de mejorar la posición relativa del salario se enfrenta a la resistencia empresarial, que argumenta que atraviesa una situación de crisis de rentabilidad. Pero además, deberá convivir con la necesidad de reducir la inflación con respecto a los últimos años. De hecho, en el gobierno esperan que el actual adelanto a cuenta de las paritarias funcione como un moderador de los reclamos de los grandes gremios en las negociaciones colectivas que arrancan con fuerza en marzo.

También para los estatales

Los estatales también van a tener un bono a cuenta de futuros aumentos. Lo había anunciado el presidente Alberto Fernández y lo ratificó su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. No se sabe aún si será un decreto. O dos. Pero sí que los funcionarios tanto de Casa Rosada como del Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, aceleran los tiempos para poder hacer el anuncio este viernes. Incluso hubo una versión de que el decreto se firmaría hoy, pero los funcionarios involucrados en la redacción de la norma, más prudentes, no se animan a decir más que ello sucederá “en las próximas horas”. En forma paralela, Paula Español, secretaria de Comercio Interior y dependiente del ministro Matías Kulfas, trabaja en otro anuncio positivo: los nuevos Precios Cuidados, que se presentarían el lunes 6.

El llamado bono (una suma fija que a cuenta de futuros aumentos) tendría un valor base al que luego cada sector le podría agregar un “extra”. El mínimo o base permitiría un acuerdo entre empresas y trabajadores, y a provincias y municipios pagarlo. En ese marco, en Gobierno pidieron a los sindicatos que “no hagan pedidos desmedidos”. Incluso, Moroni comió con camioneros Hugo, Pablo y Huguito Moyano para pedirles moderación. Es que Camioneros y Bancarios son los que más altas negociaciones salariales suelen tener.

Dosificar las “buenas noticias”

El monto fijo que establecerá el Poder Ejecutivo, a partir de las facultades delegadas al Presidente en la Ley de Emergencia, es parte del paquete de medidas para pelear contra la inflación, además del congelamiento de tarifas, transporte y peajes. En ese sentido hoy hubo dos anuncios en la Sala de Conferencias, uno sobre el congelamiento en las tarifas del transporte de pasajeros y otro sobre el regreso de la operatoria de vuelos regionales de Ezeiza a Aeroparque para facilitar el desplazamiento e ingreso de turistas y por en el ingreso de divisas. Además de que faltan detalles, se tendría en cuenta la necesidad de dosificar las “buenas noticias”.

Freno a las pretensiones sindicales

En el primer día hábil del año, el presidente Alberto Fernández se refirió a las negociaciones paritarias que se prevén para este año y pidió a los trabajadores que no hagan reclamos «desmedidos» para no afectar con ellos a la economía.

En diálogo con Radio 10, el mandatario destacó: «Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía».

Asimismo, aseguró que ante reclamos salariales «hay que ser cuidadosos» y confirmó que entre hoy y mañana se anunciarán medidas al respecto, mientras el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, continúa con las negociaciones.

El Presidente además indicó que está «conforme» con los primeros 20 días de su gobierno porque las cosas están saliendo de acuerdo con el plan. » Los objetivos que habíamos fijado se van cumpliendo. La idea que dimos a los argentinos en la campaña la vamos cumpliendo, esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos».

Fernández también habló sobre la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y dijo: » El Fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó, ahora tiene que ordenar las cosas. Ni siquiera pido un mea culpa, pido que tengan en cuenta lo que pasó. Le prestaron plata a alguien que sabía que nunca iba a poder devolverla, lo hicieron para que ganara una elección. Es casi una desvergüenza. No puede pretender cobrar en los términos que están pactados». A continuación, resaltó que sin Christine Lagarde al frente, el organismo cuenta con una conducción más «realista», a cargo de Kristalina Georgieva.

Fuentes: P/12, Infobae, otras.