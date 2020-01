EL INTENDENTE LUQUE SE REUNIÓ CON LOS MINISTROS MARTÍN CERDÁ Y LEANDRO CAVACO

El intendente Juan Pablo Luque, se reunió este lunes con el ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá y el ministro de Producción, Leandro Cavaco, para analizar estrategias que permitan incentivar la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge. El objetivo es trabajar mancomunadamente con el norte de la provincia de Santa Cruz; y los distintos representantes del sector petrolero.

“Estamos unificando la agenda para programar una próxima reunión, después del 20 de enero, junto a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; y los intendentes de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Rada Tilly, Sarmiento y Comodoro”, dijo Luque tras el encuentro.

En este sentido, el Jefe comunal afirmó que “debemos optimizar los recursos para incentivar la producción, pero además, analizar las realidades respecto a la gestión con obras pendientes que quedaron del Gobierno Nacional. Por este motivo, mañana tendremos una reunión en Buenos Aires por la obra del acueducto porque debemos exigir lo que nos corresponde”.

Por otro lado, Luque manifestó que “tenemos una cuestión en común con la provincia de Santa Cruz y consiste en plantearle al Gobierno Nacional el desgranamiento impositivo, teniendo en cuenta que no somos competitivos en algunos sectores de la productividad, por eso necesitamos el acompañamiento de Nación para que nos permita generar mayor fuente de trabajo, que las empresas aumenten sus niveles de producción y ser competitivos en el sector”.

Gestiones conjuntas

A su turno, el ministro de Producción de Chubut Leandro Cavaco expuso que “nos reunimos con el intendente Juan Pablo Luque; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; y el ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, a fin de tratar temas puntuales y generar injerencia entre municipio y provincia”.

“Sin dudas, trabajar mancomunadamente nos traerán mejores resultados así que celebro y agradezco la recepción que tuvimos por parte del intendente de Comodoro Rivadavia. Es importante que vayamos definiendo acciones en conjunto con otros actores de hidrocarburos para generar disinergia en el sector pymes, emprendedor y del sector productivo, sin dejar de lado la complementación de esta matriz productiva”, concluyó el ministro Cavaco.

Potencialidad de la Cuenca

El Ministro Cerdá indicó que en la reunión se adelantó la posibilidad de continuar con la mesa de discusión iniciada en Santa Cruz respecto a la potencialidad de la Cuenca del Golfo San Jorge. “Se habló sobre el encuentro de Caleta Olivia en el mes de diciembre. La idea es avanzar en la estrategia de mirar a la Cuenca del Golfo como una “unidad” y no con superficie desplegada en dos provincias”, dijo el titular de Hidrocarburos.

“Vinimos a encaminar esa agenda con el Intendente. Queremos hacer una reunión en la ciudad para luego del 20 de enero, convocando a los intendentes de las distintas localidades; referentes del sector petrolero; los gremios y con la posibilidad de que sean los gobernadores quienes encabecen éste encuentro”.

Coparticipación

Ante la requisitoria periodística, Cerdá expresó que durante el encuentro, no se evaluó particularmente la posible disminución de la Coparticipación para los municipios, proyectándose la continuidad de las reuniones periódicas para observar el comportamiento del sector.

“El horizonte petrolero -dijo Cerdá- no es malo. Tenemos que sincerarnos respecto a una situación que no es la mejor, debido a la situación financiera del país. Somos conscientes y tenemos la esperanza de que el nuevo Gobierno Nacional va a tener una mirada diferente para la industria más allá de que surgió el tema de las retenciones. Queremos reforzar las cuencas de petróleo convencionales y está el compromiso de hacerlo. Tendremos un año parecido al 2019 con un nivel de inversiones similar lo que pudiera no debería significar alguna caída en la producción. Hay que estar atentos, es un día a día ya que el precio del barril está bien y sólo hay que ver algunos aspectos financieros que mantienen preocupadas a las empresas. En líneas generales, deberíamos tener un año bueno”, finalizó.