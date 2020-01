GUARDAVIDAS RECOMIENDAN PRECAUCIÓN, TANTO A BAÑISTAS COMO A QUIENES OPERAN LANCHAS

Desde el gremio de los guardavidas marcaron un fuerte posicionamiento a lo que calificaron como una “falta de respeto y negligencia” por parte de algunos usuarios de embarcaciones que no respetan los límites establecidos por normativa para la navegación. El hecho que generó polémica fue el grave accidente sufrido por un bañista, que nadaba en las inmediaciones de la playa conocida como “El Golfito” y que, de un momento a otro, se vio embestido por una embarcación que circulaba por la zona.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital con heridas en su cabeza, y a pesar de que su estado inicial fue calificado como grave, evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

A pesar de no haberlo manifestado expresamente, los guardavidas pidieron evitar este tipo de accidentes a los “bañistas y otros actores”, dentro de los cuales se encontraría la Prefectura Naval Argentina (PNA), encargada de controlar el tránsito portuario, según la Ley 18.398, que data de 1969 y se mantiene vigente al día de hoy.

La seguridad en la navegación por parte de embarcaciones menores se encuentra delimitada por estrictos protocolos, no obstante, en varias ocasiones se ha visto, en las playas de la ciudad, motos de agua circulando a escasos metros de la zona en la que bañistas utilizan la costa como espacio de recreación, con los riesgos que dicho nivel de proximidad conlleva.

Con neoprene y boya

En este sentido, desde el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA), que nuclea a dichos trabajadores en Puerto Madryn, se refirieron al hecho ocurrido días atrás, a través de un comunicado en el que recordaron “lo ocurrido el pasado 14 de enero, donde un nadador (en la zona Kaiser, playa ‘El Golfito’), fue embestido por una embarcación causándole lesiones de importante consideración” y aclararon que “afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar la pérdida de una vida ni lesiones por trauma”, al tiempo que destacaron que “el nadador poseía traje de neoprene y boya señalizadora”.

Los bañistas, en riesgo

En el mismo sentido, los guardavidas plantearon que “este hecho pone de manifiesto la negligencia, la falta de respeto y las infracciones de las normas de seguridad y de las reglamentaciones vigentes”, remarcando que se trata de situaciones “que ponen en riesgo la vida de los bañistas”.

Por ende, “queremos tomar este suceso como antecedente para evitar accidentes a futuro”, añadieron.

Piden tomar más precauciones

Asimismo, expusieron que “siendo el Cuerpo de Guardavidas local un constante observador de estas y otras situaciones que implican embarcaciones, motos de agua, tablas de windsurf, kayak, etcétera, queremos solicitar a los bañistas y demás actores que hacen uso compartido de los balnearios y zonas habilitadas, tomen las recomendaciones de los guardavidas, quienes cumplimos con la función de observar, asistir, supervisar, vigilar y cuidar la integridad de las personas, y de esta manera, minimizar la posibilidad de accidentes”.

Normativas

Según lo vertido por la Ley 18.398, que indica las obligaciones de la Prefectura, dicha fuerza debe “atender y dirigir el servicio de radio comunicaciones para la seguridad de la navegación y en salvaguarda de la vida humana en el mar y el servicio de radiodifusión para la seguridad de la navegación”, entre otras cuestiones, mientras que el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPPA) hace referencia al uso de vehículos marítimos como por ejemplo, motos de agua, indicando que para conducirlas se debe contar con una habilitación mínima exigida por la Prefectura (solamente pueden tramitarla mayores de edad), y fija un límite de cinco millas de alejamiento de las costas para la navegación, indicando que la propia fuerza podrá modificar dicha delimitación de acuerdo a las condiciones meteorológicas.

Advertencias previas

Por su parte, el secretario general de SUGARA, Adrián Escalante, explicó que se trató “de una embestida de una embarcación comercial a un nadador que estaba con traje de neoprene y bollado; fue llevado al Hospital y tiene alrededor de nueve puntos en la zona occipital, salvó su vida de milagro” y sostuvo que “venimos advirtiendo a las embarcaciones y los nadadores de estos riesgos”.

Sobre el comunicado, manifestó que “es una forma de advertir la peligrosidad de estas acciones” y explicó que “tenemos nadadores, personas que andan en kitesurf, windsurf, kayak, quienes están en embarcaciones a motor; somos muchos los que disfrutamos en la costa y a veces no están claras las reglas de convivencia y surgen estos problemas, que pueden ocasionar la muerte de una persona”.

Más controles

Asimismo, planteó que “conocemos las reglamentaciones y sabemos lo que puede llegar a ocasionar un mal manejo de la playa” y, consultado sobre las precauciones a tomar y si las mismas deberían constituir un trabajo conjunto con la Prefectura, precisó: “Hay un trabajo en conjunto con dicha fuerza, con Policía, con la Municipalidad. El tema es que Prefectura hace recorridos, no está constantemente como lo estamos nosotros desde las 10 de la mañana hasta las siete de la tarde. Y como nuestra función es la prevención y el cuidado de los bañistas, hacemos hincapié en esto para que no ocurran accidentes”.