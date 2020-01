EN CHUBUT LA POBREZA ALCANZA A UNAS 100 MIL PERSONAS. EN LOS MUNICIPIOS, LA ASISTENCIA SOCIAL AUMENTÓ 20% PROMEDIO

Todos los indicadores muestran que en Chubut hay cerca de 100 mil personas en situación de pobreza, y uno de cada seis habitantes tiene una de sus necesidades básicas insatisfechas. La ecuación muestra que hay entre 20 y 25 mil hogares pobres en la provincia.

Los últimos datos publicados por el INDEC dieron cuenta que el conglomerado Rawson-Trelew se encuentra entre los cinco con mayor cantidad de individuos que carece de la posibilidad de acceder a todos los bienes necesarios para subsistir.

En la zona del Valle el índice de pobreza alcanzó al 37,5% de la población, mientras que el 7,4% de los habitantes son indigentes. Asimismo, uno de los datos más preocupantes y que más refleja la situación de los últimos meses es que en un año la pobreza subió un 10%, alcanzando a 53.931 personas.

Por su parte, en el conglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly, la pobreza llegó al 29%, creciendo un 15% en los últimos 12 meses, provocando que 50.216 no puedan acceder a todos los bienes necesarios para vivir, por lo que se estima que esto alcanzaría a unos 13.100 hogares en las localidades del sudeste provincial.

De acuerdo a un reciente informe de áreas pobladas, en Puerto Madryn habría un 8,7% de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfecha, un 7,3% de los hogares de la ciudad, usan garrafa para calefaccionarse y cocinar.

Según estimaciones, entre merenderos oficiales y no oficiales en Puerto Madryn, brindan soporte alimentario a más de 2.500 chicos de forma mensual. Otros, elaboran viandas una vez a la semana para las familias.

Una mala administración

En este contexto, resulta que Chubut pasó de ser una de las provincias más “ricas” del país, a estar hundida en una profunda crisis que tiene sus consecuencias inmediatas en el bolsillo de los ciudadanos. Al respecto, Federico Muñoz, de la Universidad Nacional del Sur, afirmó que “la provincia de Chubut es uno de los distritos mejor posicionados en relación a los ingresos anuales por habitante, pero ese dato contrasta fuertemente con la situación actual. Chubut tiene, según surge de un estudio que hace un cruzamiento entre su Producto Bruto Interno y la cantidad de habitantes que es el quinto distrito con más altos ingresos per cápita, superando los 18.000 dólares anuales”.

Además, Chubut fue la tercera provincia con mayor crecimiento en exportaciones durante 2018: La venta de productos al exterior registró un incremento del 43% en relación a 2017. El petróleo creció un 160%, el aluminio subió un 16%, mientras que el rubro de pescados y mariscos sin procesar aumentó un 5,6%. Chubut exportó productos por un total de 3.141 millones de pesos, frente a los 2.195 millones de pesos del anteaño pasado.

Los jóvenes son los más perjudicados

Según el último relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2019, sólo el 15 % de las y los jóvenes que residen en hogares con ingresos bajos consiguen trabajo de calidad. Entre 2018 y 2019 el desempleo juvenil creció un 21 %, contra un 9 % de crecimiento en la adultez. Esto da como resultado una tasa de desempleo joven del 27 %, 3,4 veces más alta que el desempleo adulto actualmente en un 8 %. Los datos son claros. Quienes más duramente pagan los platos rotos son los y las jóvenes.

La mayoría de los pobres son jóvenes, menores de veintinueve años, mujeres y varones que sufren las consecuencias de la precarización laboral, así como del desempleo. Esto se constata al ver que la mayoría de los desocupados provienen de la construcción, el comercio, el servicio doméstico o la industria manufacturera. Es parte de esta juventud la que recibimos cada año en las aulas de nuestras escuelas públicas. Muchos otros, no estudian, ni trabajan, ni buscan empleo, los denominados como “ni ni”. De los “ni ni”, las dos terceras partes son mujeres. El 48,5 % vive en hogares bajo la línea de pobreza y 8 de cada 10 de estos jóvenes pertenecen a hogares de muy bajos recursos.

Hacia fines de noviembre y diciembre, los jóvenes, se emplean como mano de obra en la cosecha de cereza, la cual dura un corto tiempo. Por otro lado, muchos desocupados buscan una “changa”, como para poder solventar algunos gastos.

Asistencia social

En un relevamiento realizado por El Diario respecto de la labor que realizan los servicios de acción social y desarrollo comunitarios de los Municipios en las localidades con mayor población, la asistencia social a familias en situación de vulnerabilidad aumentó en un 20% promedio.

Los municipios de Trelew y Comodoro Rivadavia mostraron el mayor incremento en sus partidas para asistencia social el último año, en coincidencia con el aumento de la pobreza y el desempleo.

Ante un reciente relevamiento de vulnerabilidad social y alimentaria, el Municipio de Puerto Madryn convocó a instituciones de la comunidad a participar de una Mesa que reúne a todos los actores sociales en la lucha contra el hambre.

Mientras los datos oficiales arrojan que, en el último año, Trelew y Rawson sumaron alrededor de 15 mil nuevos pobres y más de 7 mil indigentes, en el marco de la adhesión de Chubut al “Plan Argentina contra el hambre”, las previsiones del Gobierno nacional para Chubut son de 12 mil Tarjetas Alimentar.

Tarjeta Alimentar

La ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, informó que de las 12 mil Tarjetas Alimentar que recibirá Chubut, un 45% serán para familias de Comodoro. El lote para la provincia equivale a más de 60 millones de pesos destinados a garantizar la canasta básica alimentaria a quienes más lo necesitan.

Emitida por el Banco Nación y habilitada para comprar todo tipo de alimentos (a excepción de bebidas alcohólicas), la Tarjeta Alimentar está destinada a aquellos padres y madres con hijos de hasta 6 años que reciben la AUH.

También son beneficiarias las embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo, y las personas con discapacidad que reciben la AUH.

La Tarjeta Alimentar es similar a una tarjeta de débito, pero no permite la extracción de dinero en efectivo. Es recargada el tercer viernes de cada mes con $4000 en los casos de padres con un hijo y llegan a $6000 cuando tienen más de dos hijos.

Para obtener la Tarjeta Alimentar no hace falta realizar ningún trámite: según explicaron desde la cartera liderada por Daniel Arroyo, la implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH.

Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática.

Por lo tanto, será ANSES el organismo que dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su tarjeta alimentaria.

A su vez, las tarjetas alimentarias serán entregadas de manera directa por el Banco Nación -o el banco público que determine cada provincia-, por lo que no habrá intermediarios ni gestores para obtenerla.