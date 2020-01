HANDBALL UN CHUBUTENSE A LA LIGA ITALIANA

El joven trelewense jugador de Handball, Valentino Rossetto, continuará su carrera deportiva en la Serie A1 de Italia, jugando para SC Gaeta.

El ahora ex River Plate, tendrá su gran experiencia en el handball europeo, del primer nivel mundial, luego de un gran 2019 donde incluso se coronó subcampeón con la Selección Argentina Junior en el Panamericano de Paraguay.

Valentino, con destino italiano

Son enromes noticias para el handball chubutense y más aún para la familia Rossetto, ya que uno de los integrantes de una familia con enorme presencia en el deporte, seguirá su carrera en Europa: Valentino, será jugador del SC Gaeta de la Serie A1 del handball de Italia.

Gian Valentino, ha dejado hace algunos años su ciudad natal, Trelew, para continuar su vida en Buenos Airees, donde no solo se formó profesionalmente sino tambien pudo seguir con la práctica de su disciplina deportiva en River Plate.

Una gran performance en el club de Nuñez, donde fue el tercer goleador de la Liga Metropolitana de Handball con 81 tantos y tercero en la Liga con su equipo, lo han llevado no solo a ser convocado por la Selección Argentina Junior, sino también, a ser tenido en cuenta por el SC Gaeta italiano para sumarlo a sus filas.

De posición extremo derecho, Valentino está listo para emprender su primera experiencia en el handball europeo. El sitio web oficial del club, explica acerca de la incorporación del chubutense que “nacido en 1996 con un pasaporte italiano, 178 cm por 75 kg, el atleta patagónico llega del Río de la Plata, en balonmano como en el fútbol, el club más titulado en el país latinoamericano. En «La Banda» desde 2018, alcanzó un tercer lugar en el torneo Clausura de FeMeBal y la misma posición en el de Apertura 2019”.

Valentino, ha tenido presencia en la Selección Argentina de Handball en categoría Juniors, jugando el Campeonato Panamericano disputado en Paraguay, logrando el subcampeonato; y luego compitiendo en Mundial Junior, consiguiendo con el combinado “Albiceleste” el 13° escalón.

No solo visitó la “celeste y blanca” sino que también, como buen representante de su tierra, integró la Selección de Handball de Chubut en el último Torneo Argentino de Selecciones de Adultos, que en el certamen disputado en Mar del Plata, consiguió el subcampeonato nacional. Ese certamen, tuvo la particularidad de poder compartirlo con su hermano Francisco, también integrante del combinado chubutense de Beach Handball , subcampeón de los Juegos Argentinos de Playa.

“No puedo esperar para embarcarme en esta aventura en la Serie A1, pero sobre todo para formar parte de este glorioso club del que me hablaron muy bien. ¡Espero que todo pueda ser perfecto, daré lo mejor de mí! «, contó con gran alegría acerca de este nuevo paso en su carrera deportiva, Gian Valentino Rossetto, que emprenderá destino europeo el próximo lunes 20 de enero.

Ha culminado un gran 2019 para Valentino, en el que no solo “la rompió” en su equipo River Plate, jugó en la Selección Argentina sino tambien pudo finalizar su carrera profesional al lograr recibirse de Contador Público. Una nueva etapa, comenzará en unos días nada más para este jovencito chubutense de enorme futuro.