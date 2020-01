DICEN QUE AFECTA SU DESCANSO Y SU SEGURIDAD. ROSSANA ARTERO VIVE EN EL SECTOR

Luego que la Municipalidad de Rawson anunciara la realización de una peatonal en la rambla costera de Playa Unión durante todo el verano, un grupo de vecinos residentes de la Primera Fila le plantearon formalmente al intendente Damián Biss dar marcha atrás con la iniciativa.

Sostienen que la masiva concurrencia de personas frente a sus domicilios atenta contra su ocio y descanso, argumentado además que les provoca “inseguridad” y recomendaron trasladar la peatonal a algún descampado o baldío lejos de sus propiedades.

“Queremos hacerse saber con carácter de urgente que rechazamos absolutamente la realización de la Peatonal y Paseo de Artesanos y Productores entre la calle Rawson entre Crespo y Juan Manuel de Rosas ya que no solo fue una decisión inconsulta (sin anticipación) a los vecinos afectando nuestra tranquilidad, nuestras horas de descanso, exponiéndonos a la inseguridad, siendo invasivo y contaminante desde lo paisajístico, visual y auditivo”, alegan al rechazar la instalación de la peatonal.

“No comprendemos que luego de la dedicación de artistas locales y de diferentes sitios de Argentina en la realización del Murete Paseo de las Gaviotas sea tapado irrespetuosamente”, critican los vecinos de la primera fila. “Teniendo en cuenta que también fue rechazado en otros lugares como la zona del Casino donde los comerciantes consideraban que afectaba sus intereses económicos”, ponen como ejemplo.

Por otro lado, sostienen que “esta zona de la playa se caracteriza por ser tranquila y familiar durante todo el año. Somos vecinos que amamos Playa Unión por sus paisajes y tranquilidad y creemos que sería mucho más beneficioso hacer el paseo de artesanos en terrenos donde no esté habitado por casas de familia”, recomiendan al plantear que la trasladen lisa y llanamente a algún baldío lejos de sus residencias. Finalmente amenazan con iniciar acciones legales contra la Municipalidad. En la zona en cuestión reside la ex intendenta y actual diputada Rossana Artero.

Con todo, desde la Dirección de Comercio de Rawson del municipio dieron a conocer continúa abierta la inscripción para los interesados en ocupar los puestos del “Paseo Ferial” de Playa Unión.

Desde la comuna, indicaron en un comunicado que el “Paseo Ferial” estará habilitado durante toda la temporada estival los viernes, sábados y domingos, de 17 a 2 de la madrugada.