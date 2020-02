PROVINCIA PAGÓ LOS SALARIOS DE DICIEMBRE DE HASTA 150.000 PESOS

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, brindó ayer desde Casa de Gobierno una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y el ministro de Economía y Crédito Público, Osca Antonena.

En dicha oportunidad, el mandatario indicó que finalmente se hizo el depósito de los salarios correspondientes al tercer rango de manera íntegra, es decir que ayer se cancelaron los haberes de diciembre de todos los trabajadores de la Administración Pública de Chubut que cobren hasta 150.000 pesos. De esta manera, se evitó implementar lo que había anunciado el propio Gobierno Provincial 24 horas antes, donde se había adelantado que sólo se iban a pagar los sueldos de hasta 85.000 pesos.

Al respecto, en la conferencia de prensa de ayer, el mandatario confirmó que “estamos depositando en este instante la totalidad del tercer rango de sueldo, lo que significa la erogación de cerca de dos mil millones de pesos”. Así, este dinero ya está disponible en el sistema de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Ya piensan en el cuarto rango

Ahora sólo resta cancelar los haberes de diciembre de todos los empleados públicos que cobren más de 150.000 pesos, algo que se intentará concretar la semana próxima, según adelantó Arcioni. De hecho, desde el Poder Ejecutivo intentarán abonar este monto junto con los salarios correspondientes al mes de enero del primer rango. En este sentido, el Gobernador dijo: “Estamos trabajando para poder cumplir y poder cancelar la semana que viene, y así volver al pago escalonado con la previsibilidad que todos los trabajadores se merecen”.

Al ser consultado sobre si esta confirmación de pagar dos rangos juntos representaba una mejora sustancial en las cuentas de la Provincia, el mandatario descartó esta posibilidad y negó que se hayan solucionado los inconvenientes. “Es volver al pago escalonado de acuerdo al cronograma que veníamos manteniendo, pero la situación económica y financiera de la Provincia sigue siendo muy delicada. Hasta que no podamos sentarnos con los acreedores y empezar a renegociar los reperfilamientos de deuda, que lleva un tiempo, vamos a seguir con este sistema de pago escalonado. La situación es muy complicada”, remarcó.

Sobre lo que se mencionó anteriormente sobre el cuarto rango de diciembre y el primero de enero, la fecha estimada es el sábado 8 de febrero. “Así ya estaríamos volviendo a la previsibilidad de pago escalonado que venimos haciendo desde el mes de agosto”, argumentó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

En cuanto a la información que refería a que el tercer rango se iba a fraccionar, algo que fue emitido a través de un decreto firmado por funcionarios del Poder Ejecutivo, el mandatario indicó que esto surgió por comunicaciones no autorizadas. “Tal vez por voceros que no son los autorizados llega mala información, y crea en los trabajadores el temor que implica poder fraccionar el tercer tramo, por eso quería anunciar personalmente que depositamos el tercer tramo en su totalidad, para dejar de lado cualquier tipo de duda”, indicó.

Paritaria Nacional Docente

Arcioni también hizo referencia en reapertura de la Paritaria Nacional Docente que se concretó este jueves en Buenos Aires en la que participaron autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, referentes gremiales y referentes de todas las provincias del país.

Al respecto, indicó que “estamos trabajando con el Gobierno Nacional para ver cómo vamos a encarar y asentarnos en la paritaria a nivel nacional”. Al mismo tiempo, remarcó que “el comienzo de clases es una prioridad y estamos trabajando para poder cancelar la cláusula gatillo que se debe al mes de diciembre para tener claridad y asegurar el comienzo de clases, que es lo que nos están pidiendo desde el Gobierno Nacional a todas las provincias”.

“Urge recaudar y hacerse de fondos”

Tras hacer hincapié en el hincapié sobre el déficit que tiene actualmente Chubut, que ronda los 2.000 millones de pesos mensuales, el titular del Poder Ejecutivo remarcó que es necesario aprobar el paquete de medidas que fue enviado a la Legislatura para poder aumentar la recaudación.

Tras haber fracasado la posibilidad de desarrollar la sesión extraordinaria prevista para esta semana, Arcioni afirmó que volverán a pedir otra extraordinaria: “A la Provincia le urge recaudar y hacerse de fondos. Luego de las conversaciones que mantengamos con los distintos bloques y actores políticos, vamos a estar evaluando una nueva convocatoria extraordinaria”.

En este sentido, el Gobernador hizo referencia al proyecto de ley que busca gravar las Transferencias Gratuitas de Bienes, medida que fue sumamente cuestionada por escribanos y abogados de todo Chubut. “Es un impuesto que se tiene que cobrar y que se cobra en gran parte del país. Los escribanos están preocupados por si hacen más o menos escrituras y los abogados tienen que ser claros con cuáles son los fundamentos”, lanzó el mandatario.