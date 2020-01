EL MIÉRCOLES HABRÁ UNA REUNIÓN EN BUENOS AIRES

La medida iniciada por tiempo indeterminado se levantó luego que la empresa se comprometiera a una reunión la semana próxima, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Secretario General de Camioneros, Jorge Taboada, señaló que “el paro se levantó sujeto a los resultados que se obtengan en esa reunión”, dejando abierta la posibilidad de una nueva medida de fuerza en caso que el acuerdo alcanzado no se traduzca en la cancelación del bono de 20 mil pesos adeudado a los trabajadores.

La medida de fuerza ya complicaba el abastecimiento de combustible en la región y agitaba el fantasma de un desabastecimiento más amplio en caso de no hallarse la solución que ahora pareciera en camino.

“Levantamos porque resolvimos el tema de la policía, del bono; y el miércoles al mediodía tengo reunión en Buenos Aires con directivos de YPF”, aseguró el secretario del gremio, Jorge Taboada.

Asimismo, Taboada indicó que pese a que se levantó el paro, el mismo “es condicional a la respuesta que tengamos el miércoles”, dijo respecto de la reunión con directivos de la operadora.

Los camioneros mantenían el reclamo por el pago de un bono acordado meses atrás con algunas empresas de logística, y operadoras petroleras, entre ellas YPF. Taboada, había adelantado a esta agencia de noticias que en caso de no tener respuestas sobre el pago, la medida de fuerza continuaría.

El paro afectó el normal funcionamiento de la planta de YPF ubicada en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia, donde desde el martes no salen camiones con combustibles. Ante esta situación ya había estaciones de servicio, como la de Garayalde, que no tenían naftas.

Asimismo, el líder de Camioneros había explicado que “también tenemos conflicto con YPF porque acaban de despedir varios compañeros de la planta de arena de Dolavon, pretendemos que consuma arena de Chubut para sostener la fuente de trabajo, tiene mucho consumo de Vaca Muerta y no de Dolavon”, dijo.

Otro de los puntos de reclamo del sector, era la presencia de control de la policía en los yacimientos. «Sobre lo que ya piden, ahora suman control de la policía. No vamos aceptar que haya policías haciendo estas requisitorias de documentación a nuestros trabajadores”, había manifestado Taboada.