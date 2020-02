LOS PRODUCTOS CUESTAN MÁS QUE EN BUENOS AIRES

Una de las primeras medidas económicas que adoptó Alberto Fernández cuando asumió como presidente en diciembre del año pasado fue el retorno de Precios Cuidados, lo que se logró luego de distintos acuerdos con varias cadenas de supermercados distribuidas en todo el territorio nacional. Actualmente, el listado supera los 300 productos y no sólo tiene bienes de carácter esencial, sino que también están incluidos elementos que son consumidos por gran parte de la sociedad. Puntualmente, hay productos de rubros de Almacén; Bebes; Bebidas; Carnes y embutidos; Fiambrería; Frutas y Verduras; Lácteos; Limpieza; Panificados; Perfumería; Repelentes e insecticidas.

En este contexto, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación mantuvo reuniones con las áreas de Producción de las provincias, con el fin de implementar un plan coordinado y acordar el listado de bienes que congelarán sus costos hasta el 30 de abril próximo. Cabe aclarar que también se solicitó que se incluyan productos regionales dentro de Precios Cuidados, algo que todavía no fue confirmado pero que está en pleno trámite.

En tanto, los precios “cuidados” no están marcados de la misma manera en todos los puntos del país. Específicamente, lo que sucede es que hay algunos productos que tienen un precio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en Chubut son más caros. Es más, en algunos casos la diferencia llega a los 30 pesos.

Donde se nota con mayor fuerza la brecha es en la rama de Almacén. En este ítem, por ejemplo un aceite de girasol por 1,5 litros en Chubut y Patagonia está a 130, 68 pesos, contra 121 pesos en Capital Federal. El arroz más barato por 1 kilo (Apóstoles) está a un valor de 54,50 en Buenos Aires, contra los 58,56 pesos en la Patagonia. El café por 500 gramos de una primera marca se mantiene igual (252 pesos) en ambas regiones. Lo mismo ocurre con el atún al natural por 170 gramos (69 pesos).

En fideos spaghetti por 500 gramos, ya se observa un adicional de más de dos pesos en la región más austral del país (35,64 pesos contra 33). Mientras que la yerba mate por 500 gramos está a 89 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siete pesos más barato que los 96 pesos en las provincias sureñas.

Dentro de las bebidas sin alcohol, una de las mayores polémicas fue la inclusión de la Coca Cola en su versión original. La botella de litro y medio se consigue a 82 pesos en Buenos Aires. En cambio, en Chubut se encuentra a 100 pesos. En otro tipo de bebidas hay una diferencial menor, como por ejemplo el agua de mesa por 2 litros: 36,72 pesos contra 34. En tanto, dentro de las bebidas con alcohol, el típico vino tinto de una segunda marca, los patagónicos lo pueden comprar por 81 pesos, mientras que los porteños a 75.

Carnes, verduras y lácteos

En las carnes se notan variaciones más importantes: la picada por kilo figura a 169 pesos en Buenos Aires, mientras que en Chubut está en 182,52. En tanto el kilo de tapa de asado llega a casi 252 pesos en la región más austral del país, en comparación con los 229 pesos del kilo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un paquete de salchichas por seis unidades, en tanto, muestra una diferencia de 5 pesos en un punto y otro del país (65 contra 70).

En este análisis, resulta que una de las mayores diferencias se observa dentro del rubro Fiambrería, donde un queso de máquina por 1 kilo cuesta 387,72 pesos en la Patagonia, mientras que en Capital Federal el mismo bien cuesta 359 pesos.

El kilo de cebollas en Patagonia se puede comprar a 28,08 pesos en la Patagonia, siempre hablando de los bienes ubicados en Precios Cuidados, mientras que en Buenos Aires está a 26 pesos. La lechuga por kilo cuesta 63,72 pesos en el sur y 59 en Capital Federal. La papa dos pesos más en Chubut (26 pesos el kilo) y cuatro pesos más caro el kilo de manzanas (54 pesos).

Dentro de lácteos también hay una importante cantidad de productos incluidos en el programa de Precios Cuidados. Para ir directamente sobre aquellos bienes básicos infaltables, se puede mencionar el caso de la leche. Una leche larga vida entera Apóstoles estará 45 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 48,60 pesos en la Patagonia.

Limpieza y perfumería

En lo que tiene que ver con limpieza y perfumería los precios tienden a coincidir en gran parte de los productos. Vale recordar, que más allá de la comparación entre Chubut y Capital Federal, también se contemplan las zonas geográficas del resto de la provincia de Buenos Aires; Centro, Cuyo y Litoral; Noreste y Noroeste, donde también los precios fijados difieren en muchos casos.

Postura del Gobierno de Chubut

Al respecto, el ministro de Producción de la Provincia, Leandro Cávaco, aseguró sobre las diferencias dentro del mismo programa que “los precios varían entre un 6% y 9% en Chubut con Precios Cuidados. Hablábamos en la reunión con Paula Español donde uno de los temas que tocábamos era el impacto a la logística en las regiones y cómo hacer para que no sea lugar para avivadas y que el precio que llegue a la góndola sea justo”.

“Y el otro gran tema es adquirir cada vez mayor capilaridad, esto quiere decir no sol quedarnos con las grandes cadenas. Tenemos un territorio extenso y no en todos lados están. Ver de qué manera podemos acercarle almacenes grandes u otros comercios representativos para que también llegue el programa. Trabajar con los distribuidores”, agregó el funcionario provincial.

Cávaco también opinó sobre cuál es la incidencia de Precios Cuidados en la góndola: “Algunos precios de la lista sobre los precios de referencia son porcentajes significativos, del 10%, 15% o 20, o hasta el 25%, sobre todo en los básicos como leche, harinas, víveres secos que es lo que se consume con más volumen y hay una diferencia importante”.

Por último, el titular del Ministerio de Producción de Chubut sostuvo que “yo fui crítico con eso de fijar precios, pero ahora tenés al menos un precio de referencia antes que se lance el programa. El supermercado no podrá cargarle lo que tienen proyectado de de inflación en los primeros tres meses como suele ocurrir. Por que si lo hacés así después generás un shock inflacionario y eso es lo que no hay que permitir que suceda. Con los precios de referencia eso se salva. Esta después en la provincia generar los controles para que se aplique de esa forma”.