MADRYN FUE LA PRIMERA CIUDAD DE LA PROVINCIA EN ABRIR LAS SESIONES LEGISLATIVAS MUNICIPALES. EL INTENDENTE DETALLÓ LOS LINEAMIENTOS DE SU GESTIÓN ANUAL Y MARCÓ SUS LÍMITES: “NO A LAS DROGAS, NO A LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES, Y NO A LA MINERÍA”. LA ESENCIA DEL EJE DE PODER DEL VALLE QUE PUJARÁ CON EL SUR EN 2023: CAPITALISMO VS AMBIENTALISMO. UTILITARISMO VS CALIDAD DE VIDA

Por Trivia Demir

Puerto Madryn fue ayer el primer Municipio de Chubut en abrir sus sesiones legislativas ordinarias tal como indica la Carta Orgánica. El intendente Gustavo Sastre presidió el acto y plantó los lineamientos de su gestión presentando un minucioso plan de trabajo, concreto y detallado, austero en gastos, pero sumamente ambicioso en calidad. Para los tiempos que corren en la política chubutense, encontrar datos duros, números concretos, estadísticas actualizadas y lineamientos de planificación específica sobre lo que después deberá dar cuenta el hombre público, fue un lujo que ya se venía añorando.

Iguales pero diferentes

Quienes conocen el perfil del mellizo, saben que precisamente su parecido lo obligó históricamente en su vida a buscar diferenciarse, y por eso tal vez al histriónico carisma de su hermano -el exintendente-, lo contrastó siempre con más laboriosidad y solvencia de resultados. Y está claro que esta no será una excepción de estas personalidades que fungen tan juntas como complementarias.

Este tema del vínculo fraternal no es excluyente y hasta ocupó un lugar en el discurso del actual intendente, al explicar que él fue parte del equipo de apoyo durante toda la gestión de su hermano, algo que le significa un plus en conocimiento de la ciudad, sus problemáticas y la evolución de los temas en los que debe seguir avanzando. Y esta tal vez es una de las definiciones políticas centrales que caracterizan las principales administraciones municipales provinciales, donde la mayoría de ellas han sido continuidades de gestiones propias o del mismo palo (En Esquel repitió Ongarato, en Trelew repitió Maderna, en Comodoro continuó el exviceintendente y en Madryn continuó el gobierno a del sastrismo. Sólo en Rawson hubo un recambio incluso de partido)

Esto habla de un fuerte arraigo de los conductores a través de gestiones aceptables, pero también se debe hacer indefectiblemente una lectura desde los gobernados, donde la tendencia dicta que las sociedades buscan continuidad, menos politiquería, y ciertas certezas que inclinan las preferencias por lo conocido, y Madryn es una de esas ciudades. Gustavo Sastre lo sabe y ha venido tomando nota de cómo la comunidad hace política cuando hay que elegir, pero después quiere gestión lo más despolitizada posible y exige calidad administrativa. Dicen que son resabios de un caserío fundacional estanciero tan bueno para la austeridad como para la producción y los números. Pero también de un polo industrial que tiene mucho en juego y de una comunidad cosmopolita y mayormente joven, que busca calidad de vida y para eso exige ´calidad del día´.

Sastre pudo ayer sintetizar buena parte de estas expectativas en un plan de trabajo claro y concreto, con calles a pavimentar con nombre y apellido, con una mirada integral no sólo de lo material, sino y por sobre todo de lo inmaterial, lo que sorprendió a más de uno gratamente. Es que le puso alma al discurso, y prácticamente evadió la confrontación política.

Un poco porque al tratarse de su hermano, el antecesor, estas intensidades comparativas que suelen adoptar formato de ´pesada herencia´, se vieron simplificadas en este caso. Pero también porque lo que recibió en verdad fue una ciudad andando, que además lo contó a él mismo detrás de la anterior función. Y aunque podría haber sido mucho más incisivo con la ausencia provincial recurrente en apoyo al territorio del Golfo Nuevo, incluso en este acto donde el Ejecutivo Provincial no estaba representado, no lo fue.

Por el contrario le puso alma al cuerpo de enumeraciones de acciones futuras, y la animó tirando de la emoción más presente en la comunidad en estos días, que es la solidaridad. Para ello, un hecho desgraciado como los dantescos incendios que afectaron a pobladores de El Doradillo fue el disparador caliente donde la ciudad se las vio en figurillas y salió adelante merced a la lucha codo a codo.

Está dicho que no es ningún secreto que la historia de la teorización del vínculo existente entre las emociones y el habla pública ya viene de antaño, por ejemplo con las primeras reflexiones sobre el fenómeno de la discursividad tan bien planteado por el propio Aristóteles, en ´El arte de la retórica´. Pero doy fe que la producción metadiscursiva de Sastre no nació del academicismo experto, sino de mirar a los ojos a los desesperados vecinos el fin de semana pasado mientras el fuego y el vendaval se convertían en un poder impiadoso arrasando esperanzas. De ahí salieron las palabras subrayadas de ´solidaridad, bien común y voluntad´. La tríada ordenadora de lo público con la que el mandatario está seguro que casi todo se puede, sobre todo luego de sentir a ´una comunidad activa, presente ante las adversidades propias y del otro´. Con esta simple pero contundente definición que apunta al corazón del pueblo, labró el contrato de gestión que pretende llevar a cabo, y fue marcando la importancia de la presencia del conjunto, y que sin querer queriendo dejó expuestas ´las ausencias´. Un hecho que no salió de la chicana de momento, sino de los hechos que expusieron la poca contención provincial en las catástrofes locales, donde por ejemplo no hubo ningún ministro provincial que se hiciera presente en los últimos hechos.

El tono ideal

Entre otras cosas, había quienes esperaban definiciones políticas más ásperas para con el gobierno provincial, pero eso no ocurrió. Con esto Gustavo Sastre mostró que las diferencias políticas e ideológicas se pueden enmarcar en la refriega de poder cotidiana, pero que buscará poner los temas de gestión por fuera de estos cuadriláteros excesivamente cambiantes y virtuales.

Y si una diferencia le venían achacando a Gustavo respecto a su hermano, esa era la excesiva temperamentalidad de sus dichos y gestos. Sin embargo ayer dejó sentada la búsqueda de mantener el tono de la positividad que defenderá a capa y espada en Madryn, y lo hizo a través de una lograda modulación expresiva conciliadora y convincente.

“Todas las opiniones tienen lugar en este espacio político”, sentenció. “Estamos acá para representar al pueblo y no a la opiniones individualistas, personalistas, egoístas, pertinaces e inconducentes, que nos dejan a mitad de camino”. (…) “…y así como me comprometo a seguir por el camino del respeto ideológico y político del otro, también voy a ser muy firme en esto. Hay tres pilares de los que no me muevo. ´no a las drogas, no a la violencia en cualquiera de sus formas y no a la minería´”, determinó.

Fue este tal vez el pasaje más ´político´ de todos de su discurso, con tres tiros certeros a las diferencias de posicionamiento respecto a estos temas que tiene el sastrismo con el arcionismo.

A casi tres meses de haber arrancado los mandatos, los cortocicuitos entre un Arcioni y los Sastre es un secreto a voces. El ahora gobernador, que utilizó el bagaje de militancia de las dos principales ciudades del Valle como Madryn y Trelew, se desentendió rápido del entusiasmo y las promesas aliancistas para volver al totalitarismo de la mesa chica comodorense. Los intendentes y el vicegobernador reclaman más consideración y no le erran. De hecho, está visto que Arcioni redoblará la apuesta de aislamiento de los aliados de momento (chusoteanos aggiornados como los Sastre y Maderna) y pondrá fichas a los aliados más convenientes de momento, que parten del oficialismo nacional y del PJ provincial. Y ayer mismo lo demostró acercando una comitiva de intendentes del Frente de Todos, diputados nacionales de Chubut y otros funcionarios a despachos nacionales. Esa foto muestra como será el nuevo mapa de poder provincial, con el intendente de Comodoro liderando gestiones junto a los alcaldes ´oficialistas´, en una postal donde Arcioni se pone al hombre el trabajo duro de replantear el Estado, pero también los repartos productivos, económicos y financieros; además de allanar el camino para sedimentar el poder de la Capital del Petróleo a partir del final de su mandato con un líder también de esa ciudad. (Ver https://www.ambito.com/politica/chubut/intendentes-chubut-pasaron-casa-rosada-n5081136 )

Para los hermanos que van forjando poder provincial con hechos concretos y que poseen ya un bastión de poder municipal y otro provincial, abroquelarse en la ciudad que les permitió emerger, no es un trámite sino una estrategia definitoria. Es que el nuevo eje de poder Comodoro-Madryn o Madryn-Comodoro surgió hace más de ocho años. Pero está dicho que ensayos a pasar el ´Bajo Simpson´ en términos políticos hubo muchos, y la mayoría fracasaron precisamente por descuidar ´la casa´. Hubo uno que de haber ganado el barrio Sur, le habría alcanzado para sumar los poco más de 400 votos que lo dejaron fuera de la gobernación. Por lo cual tal como lo indica la historia, está claro que el populismo proselitista de campaña necesariamente debe luego transformarse en calidad de trabajo, en esta, ´la más linda´ pero también, ´la que no come vidrios´.

Y pese a que todo indica que no será fácil hacerle frente al poderosísimo modelo del sur del sur, que cotiza sus esperanzas en la bolsa de Nueva York y ve asomar el precio del Brent antes que el sol corcoveando el Atlántico engolfado; la expectativa de la fuerza de conducción que sale de ciudades como Madryn o Trelew, e incluso Esquel tiene utopía y late con la naturaleza, la que no se toca sino en suspiros. Quien comprenda eso y sepa destilar la esencia sagrada de las idiosincrasias chubutanas, será el próximo elegido sin elecciones.

Gustavo Sastre es otro que viene tomando clases de ´aprendiz de Brujo´, y por ahora empezó a agitar la escoba de esas coordenadas imperceptibles que construyen otras formas de mando, bien lejos de las matrices conocidas. Más simpáticas, más empáticas y desde el ´aquí y ahora´. Habrá que ver…