TRABAJADORES RECLAMAN SALARIOS Y ADVIERTEN ÉXODO DE PROFESIONALES

12:28 am

En Hospitales y Centros de Salud de Chubut, los trabajadores desoyen el acatamiento de ATE a la conciliación obligatoria y continúan con retención de servicios. Los estatales reclaman el pago de sus haberes en tiempo y forma, el cumplimiento de acuerdos firmados en paritarias en 2019, mejoras en las condiciones laborales, suministro de insumos y la urgente incorporación de recurso humano en diversos centros asistenciales.

El conflicto en torno a los trabajadores estatales provinciales no cesa debido al incumplimiento del Ejecutivo provincial con el pago de salarios y las severas condiciones en las que deben trabajar en algunos de los Hospitales y Centros de Salud producto de la falta de recursos.

En el caso de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, está confirmado que esta semana continuarán las medidas de fuerza con retención de servicio en los lugares de trabajo.

Conciliación

La Secretaría de Trabajo, dictó el martes último la conciliación obligatoria para el sector de la Salud. En este sentido, el secretario de Trabajo del Chubut, Cristian Ayala, informó “desde la Secretaria de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el ámbito de la Salud, a partir de una comunicación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), referida a la realización de medidas de acción directa”.

El funcionario explicó que “una vez notificada la conciliación obligatoria, los trabajadores deben continuar sus labores de modo normal, deponer cualquier medida que estén llevando a cabo -estamos hablando de medidas de acción directa-, y generar un ámbito donde las partes, libremente y sin ningún tipo de presión, avancen en un acuerdo”.

La reunión entre las partes se fijó para este martes 4 de febrero a las 12 horas, y Ayala detalló que “se reclama una deuda por una parte de la aplicación de la cláusula gatillo en los haberes, aunque en el sector de la Salud se comenzó a pagar la cláusula gatillo lo que es una parte proporcional por Zona y Antigüedad, que varía bastante de acuerdo al básico de cada agente provincial”.

Asambleas en Madryn y Comodoro

Desde el gremio de ATE confirmaron el acatamiento a la medida impuesta por la Secretaría de Trabajo, pero se realizaron Asambleas en los hospitales y los trabajadores advirtieron que si no cobran los salarios mantendrán la retención de servicios en los lugares de trabajo.

Tras las Asambleas, el secretario gremial de ATE Puerto Madryn, Julio Belascuen, sostuvo que “en la asamblea, tras haber discutido, decidimos a duras penas acatar la conciliación obligatoria, pero valga la redundancia, con una condición: que las reuniones tienen que ser con el Gobernador y el Ministro de Economía, es decir, llegar al último escalón y, de última, seguiremos de paro hasta que nos paguen o veremos cómo vamos a trabajar”, a la vez que advirtió que “si no hay una reunión concreta, con algo concreto el próximo martes, pediremos la liberación de las partes desde Puerto Madryn y volveremos a la lucha; al paro, a la ruta y adonde tengamos que estar”.

El cuerpo de delegados del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y otros centros asistenciales se manifestaron contra del pago escalonado y anticiparon medidas para esta semana con movilizaciones en la ciudad.

“La situación lejos de normalizarse se ha agudizado y los trabajadores no queremos ser usados para dirimir la interna por el poder”, advirtieron desde ATE Comodoro, al afirmar que “los trabajadores de la Salud y el resto de los sectores estatales tenemos un solo problema para resolver de manera urgente que es que se nos garantice el pago de los sueldos en tiempo y forma y que se pague los acuerdos paritarios”.

Paro en el Hospital Alvear

Este lunes comenzará también una retención de servicios en todas las áreas del nosocomio de zona norte de Comodoro Rivadavia. Así lo confirmó la doctora Mariana Fernández del Hospital Alvear.

“No habrá atención ambulatoria a pacientes en consultorios externos y no se entregarán turnos, sólo se atienden urgencias y pacientes internados”, dijo la profesional de la Salud.

En este sentido, indicó que “todos los sectores del Hospital Alvear están adheridos porque los que menos cobran, todavía no han cobrado enero. Es toda una incertidumbre, porque ni siquiera podemos tener una planificación económica/ financiera para afrontar nuestras cuentas, deudas y proyectos”.

“Nosotros también somos un hospital público y nos abona el sueldo el Gobierno Provincial. Esta medida es un derecho que nos corresponde, porque venimos aguantando hace mucho tiempo el pago escalonado”.

Hospitales rurales

Representantes de la Asamblea Interhospitalaria de la Comarca Andina, presentaron una nota que advierte el abandono del Estado a los hospitales rurales y exige a las autoridades del Área Programática Esquel y al ministro Puratich que den a conocer las líneas de acción para los equipos de salud del área rural.

La nota apunta a que el abandono del Estado en estos espacios es “histórico”. “Hace muchísimos años que venimos denunciando que el personal de los hospitales rurales es insuficiente y que en la mayoría de las localidades los equipos de salud son tan exiguos que nos obligan a las trabajadoras y trabajadores a sostener excesivas jornadas consecutivas de guardia” expresa.

“En los hospitales rurales de Chubut, tanto enfermeros, como psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, trabajadores comunitarios de salud en terreno, médicos, bioquímicos, choferes, cocineros y mucamas, estamos expuestos a una permanente sobrecarga laboral, a insuficientes períodos de descanso y en muchos casos, al trabajo en absoluta soledad”, advirtieron los trabajadores.

Éxodo de profesionales

Ante la situación de crisis que atraviesan los hospitales públicos, los trabajadores advierte que faltan profesionales y las condiciones actuales no resultan alentadoras para que lleguen profesionales desde otros lugares a radicarse en la zona.

“No solo faltan médicos en varias especialidades, también faltan enfermeros e incluso en algunos casos hay profesionales que dejan el servicio en el sistema público, y nadie puede culparlos por eso, un trabajador debe percibir su salario en tiempo y forma”, advirtió un delegado del Área Programática Norte, al remarcar que “muchos son los problemas que tiene el sistema desde hace tiempo por falta de insumos y recursos, si a eso se le agrega la falta de pago de los sueldos, no se puede pedir más paciencia, se trata de personas a las que se les pide que estén al servicio de otros, mientras están pensando si llegan a pagar los servicios, o cuanto serán los intereses de la tarjeta”.

Este lunes habrá Asambleas en todos los hospitales, retención de servicios y mandato para la reunión de ATE con el Gobierno para este martes 4 de febrero que ha sido convocada la reunión de partes en el marco de la conciliación obligatoria.