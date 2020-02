BUSCAN NORMALIZAR SITUACIONES QUE HOY GENERAN UN CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

La problemática del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes ha sido abordada en más de una ocasión, incluso con la reciente creación de la Mesa de Gestión sobre el Consumo de Alcohol en Puerto Madryn; un espacio interdisciplinario que apunta a establecer líneas de acción desde diferentes aspectos, entre ellos el social, cultural y sanitario, con una fuerte impronta en materia de lucha contra las adicciones.

En este sentido, la edil María Eugenia Domínguez confirmó que avanzan en gestiones para definir, en términos prácticos, cuestiones relacionadas con la nocturnidad y el consumo de alcohol en los jóvenes; una de ellas está en análisis y consistiría en reducir la edad de ingreso de los jóvenes a boliches y bares, con el objetivo de eliminar las denominadas “previas”, que hoy día se realizan en casas particulares, muchas veces sin ningún tipo de control y con situaciones que terminan en hechos violentos y poniendo en peligro la salud de menores de edad.

Una propuesta similar fue planteada en la localidad santacruceña de Puerto Deseado días atrás, donde un concejal propuso reducir la edad de ingreso a locales nocturnos como bares, pubs y boliches, advirtiendo que hoy día “le prohibimos el ingreso a los lugares bailables y eso provoca que se junten en fiestas clandestinas o en quinchos de casa de familias y eso es peor, porque el control es mucho más difícil”.

Acompañar a los adolescentes

Domínguez planteó que la situación actual “amerita una modificación” de las Ordenanzas y la normativa actual que rige distintas cuestiones relacionadas al consumo de alcohol.

“Estamos analizando diferentes opciones en cuanto a la temática, y una de las alternativas sería bajar la edad de acceso a los espacios como boliches, bares y demás, para que sea una situación regulada, contenida y de acompañamiento, que es lo que muchas veces le falta a los jóvenes cuando se juntan en ‘previas’ en casas y están solos, sin tener este control y acompañamiento por parte de los adultos”.

“Hay que dialogar con toda la sociedad”

No obstante, la concejal reconoció que “hay que dialogar mucho con la sociedad y buscar los consensos sociales antes de tomar cualquier medida, ya que se trata de medidas que abarcan una población muy grande y sensible, que son los adolescentes, por lo que no es algo que hay que tomar a la ligera” y confirmó que “se está analizando con todos los bloques”.

En esta línea, expuso que “la idea está vigente todo el tiempo, desde que empezamos a la gestión, buscando de qué manera se puede regular esto; una de las opciones es reducir la edad para acceder a boliches y lugares públicos, tal vez con un horario límite para que haya una mayor contención de los adultos y los chicos no estén tan solos; hay que dialogarlo y analizarlo con los padres y los jóvenes, por lo que es muy importante que todos estemos de acuerdo en esto”.

“Blanquear” una realidad

Una iniciativa similar fue impulsada, hace pocos días, en Puerto Deseado, a partir del proyecto de un concejal que propuso modificar la edad mínima para el ingreso a los boliches en todo el ejido de la localidad santacruceña.

Al respecto, el edil planteó que “debemos darle un voto de confianza a los menores, porque si lo creemos lo suficientemente maduros y responsables para votar o para sacar un carné de conducir, por qué no lo pueden ser para ingresar a los boliches y divertirse”.

En la misma línea, señaló que “se analiza bajar la edad de ingreso a locales nocturnos”, aunque aclaró que “queremos hacerlo de manera responsable para cuidar tanto a los menores como a los comerciantes”, argumentando que “somos conscientes de que le prohibimos el ingreso a los lugares bailables y eso provoca que se junten en fiestas clandestinas o en quinchos de casa de familias y eso es peor, porque el control es mucho más difícil”.