SOSTUVO QUE SE DESTINÓ $84 MILLONES PARA REFACCIONAR ESCUELAS

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezó ayer un acto en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde volvió a hacer referencia a la situación que está atravesando la Provincia. En dicha oportunidad se concretó la apertura de sobres para la licitación de la ampliación de la escuela de nivel secundario Nº767 de la localidad de Esquel, al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo hizo algunas declaraciones de carácter político.

En primer lugar, el mandatario se refirió al acto que se celebró ayer e indicó que “cada una de las aperturas de licitaciones es muy importante para nosotros porque de esta manera estamos demostrando que el Estado no se detiene en discusiones sin sentido y discusiones banales. Estamos acá para poder trabajar para cada uno de los chubutenses, más allá de los colores políticos que puedan existir”.

“No todo queda en la discusión que puede haber de unos pocos. Somos responsables y trabajamos para cada uno de los chubutenses y lo estamos demostrando con acciones concretas”, agregó Arcioni, otra vez sin dar nombres ni emisores de quienes deberían hacerse eco de sus declaraciones.

Además, el Gobernador pidió “no encerrarnos en discusiones que no nos llevan absolutamente a nada. Les quiero decir a todos que yo estoy acá por y para los chubutenses. Estoy más allá de cualquier tipo de discusión que no nos lleve a nada y que no sea constructiva. Acá tenemos que ser solidarios, responsables, honestos y transparentes y quienes quieran venir a aportar, bienvenidos sean”.

“Cuando hablamos de solidaridad, también implica salir del estado de confort en el que están muchos y poder aportar para el beneficio de todos. Por eso necesitamos de la solidaridad de todos y cada uno de los chubutenses. Yo soy escribano y yo sé lo que es la profesión y duele cuando no tenemos el acompañamiento de entidades como el Colegio de Escribanos, que tendría que estar dando el ejemplo”, concluyó el mandatario provincial.

Inversiones de Provincia

Vale destacar también que el primero en hacer uso de la palabra ayer en Casa de Gobierno fue el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, quien puso en valor al “acto importante”, donde “seguimos la línea del Gobernador de trabajar a fondo con las escuelas, con la ampliación de aulas, con el mantenimiento y con todo lo que haga y permita tener una infraestructura escolar en condiciones para este Ciclo Lectivo y para los que vienen”.

“Hemos estado trabajando fuerte durante el 2019 y tuvimos una inversión cercana a los 70 millones de pesos en lo que es mantenimiento de escuelas”, puntualizó el titular del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, quien también adelantó que para el mes de enero de 2020 hubo órdenes de compra e imputaciones hechas por 84 millones de pesos, para trabajar en unas 50 escuelas.

En este sentido, Aguilera pidió salir “de la lógica del parche y hacer los mantenimientos y los arreglos para que la infraestructura escolar quede en condiciones. Seguramente seguiremos durante 2020 con todas estas operatorias y estimamos llegar a una inversión en mantenimiento de escuelas de 200 millones de pesos”.

“Licitaremos la construcción de la escuela Nº 7727 en El Hoyo; licitaremos nuevamente, que fue una licitación que quedó trunca, la ampliación de la escuela Nº7707 en Puerto Madryn; licitaremos escuelas en Comodoro Rivadavia, por expreso pedido del Gobernador; incorporaremos en este Presupuesto escuelas en la 7717 de Comodoro y el Centro de Formación Docente”, agregó el ministro.