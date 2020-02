EN CHUBUT NO HUBO NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN ESA CATEGORÍA

En nuestro país, “por cada millón de habitantes, hay casi nueve veces la cantidad de unidades que ofrecen formación docente que hay en Chile y casi 18 la de Colombia”, indica un reciente informe del Observatorio Argentinos por la Educación.

Asimismo, el documento explica que “el sistema educativo cuenta con cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior; de acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación Nacional en su artículo 34, el nivel superior comprende a ‘Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados’ y a ‘Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada’.

La formación para ser docente en Argentina “se da en dos tipos de instituciones: los institutos superiores y las universidades”, agrega, focalizándose en los primeros.

Más de 1.500 en el país

De este modo, los autores del informe precisaron que existe, según la información relevada para el año 2018 “1.528 unidades de servicio educativas” y que “según los datos oficiales más recientes respecto a la formación de los docentes, el título de nivel terciario es el más frecuente entre quienes enseñan en los niveles inicial, primario y secundario”.

Del total de docentes de esos niveles, “41,3% cuenta exclusivamente con un título de nivel superior no universitario, 6,5% con un título de nivel universitario, 5,4% con un título de maestro normal, y 21,3% con alguna combinación de los títulos anteriores”, mientras que “el 6,4% no cuenta con título docente, y sobre 19,4% de los docentes no se cuenta con datos”.

Con la misma cantidad

Chubut fue la única provincia, junto a Río Negro, que entre 2009 y 2019 conservó exactamente la misma cantidad de unidades de servicio de formación docente, que totalizaron 27.

De esa cifra, 22 son estatales y en una década se incrementaron a 23, mientras que las privadas, que eran 5, se redujeron a 4 en los últimos diez años.