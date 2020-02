El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles que las personas portadoras del virus del VIH son “un gasto para todos en Brasil”, así como un “problema grave” para la misma persona, unas declaraciones que rápidamente generaron indignación. El mandatario ultraconservador hizo el polémico comentario en su tradicional saludo a la prensa y a sus seguidores en el palacio de la Alvorada.

Para referirse al tema, habló sobre una historia contada por el periodista Alexandre García, sobre la experiencia de su esposa, que es obstetra, informó O Globo. Según el relato, la obstetra asistió a una mujer que tuvo su primer hijo a los 12 años, el segundo tres años después, y cuando nació el tercero era portadora de VIH.

“Una persona con VIH, además del grave problema para ellos, es un gasto para todos en Brasil”, dijo Bolsonaro mientras defendía a la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, quien propuso la abstinencia sexual como una política pública contra el embarazo adolescente.

“Cuando se habla de abstinencia sexual, discúlpela ¿Qué quiere? Tengo una hija de nueve años, ¿Creés que quiero que quede embarazada el año que viene? No tiene sentido eso”, afirmó, defendiendo la campaña del Ministerio, muy cuestionada, entre otras cosas por no entregar ni informar sobre el uso de preservativos.

Bolsonaro declaró que existe una “depravación total” y culpó a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) por ello.

“Esa libertad que predicaron en todo, ese vale todo, le da glamour a ciertos comportamientos con los que un jefe de familia no está de acuerdo. Y se llega a este punto, la depravación total. Ya ni siquiera respetamos el aula”, remató.