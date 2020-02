China arremetió contra los Estados Unidos, al criticarlo por infundir el miedo tras el brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ha sembrado el pánico y precisó que “todo lo que los Estados Unidos han hecho es crear y difundir el miedo, lo cual es un mal ejemplo”.

Hua indicó que las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos, chinos y el comercio del país, son medidas inapropiadas que no contribuyen de una manera sustancial a solucionar la emergencia del nuevo coronavirus, que se ha cobrado más de 300 vidas en Wuhan.

“El gobierno de Estados Unidos no nos ha proporcionado ninguna ayuda sustancial, pero fue el primero en evacuar al personal de su consulado en Wuhan, el primero en sugerir la retirada parcial del personal de su embajada y el primero en imponer una prohibición de viaje a los viajeros chinos”.

La Organización Mundial de la Salud recomendó que no se restringieran los viajes y el comercio con China, sin embargo, asegura la funcionaria del ministerio de Exteriores chino “que los Estados Unidos, han sido los primeros en prohibir la entrada de ciudadanos chinos a su territorio. Además, recordó que la mayoría de los países han reconocido el esfuerzo realizado por China para contener la propagación de este coronavirus identificado como 2019-nCoV.

Los últimos reportes sobre las víctimas de esta nueva enfermedad, son de 362 decesos. Mientras, que los casos de contagios confirmados ya sobrepasan las 17.000 personas.