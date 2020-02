Desde el Consejo de localidad del Partido Justicialista de Comodoro desmintieron a la concejal y exdiputada provincial Viviana Navarro, quien sostuvo que se había realizado un corte de energía en la sede ante el incumplimiento de una deuda de al menos cinco facturas. “Los compañeros no quieren aportar, porque no sabemos quiénes son las autoridades del partido y tampoco quién está llevando adelante la economía. No es una situación agradable, hoy están debiendo facturas de montos importantes”, ventiló la vehemente dirigente.