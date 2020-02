SON JUAN CARLOS ROSSI Y NELSON QUILALEO, EXMIEMBROS DEL CÍRCULO POLICIAL

El Ministerio Público Fiscal pedirá 6 años de prisión para los comisarios retirados Juan Carlos Rossi y Nelson Leandro Quilaleo, expresidente y extesorero del Círculo Policial Mutual de Rawson, y para la exsecretaria, Mónica Ethel Weinberger de Leiva. Para el escribano de Trelew, Pablo Fossatti, pedirá 5 años.

Les imputan haber diseñado una maniobra para vender terrenos a un grupo de socios de esa mutual, cuando los lotes aún le pertenecían al Instituto de Seguridad Social y Seguros. Para simular que esas tierras les pertenecían, habrían fraguado una escritura con una firma falsa del expresidente del ISSyS, Carlos Mantegna, que les sirvió para transferir los bienes a la entidad policial.

Se realizó la audiencia preliminar en los tribunales de Trelew. El juez Fabio Monti tiene tres días de plazo para decidir si eleva a juicio oral y público la acusación de la fiscal Silvia Pereira y del funcionario Rubén Kholer. Su resolución se conocería el jueves.

A Fossatti le imputan fraude al Estado y falsificación de instrumento público; al resto, 11 estafas y fraude al Estado. En el caso de Rossi, se incluye tenencia de arma de guerra. Jorge Rubiolo, defensor del escribano, y Humberto González, abogado del resto, pidieron el sobreseimiento de sus clientes.

El monto del presunto fraude trepa a los 420 mil dólares. Incluye un lote en Pellegrini y López y Planes de Trelew, propiedad de SEROS, pero que el Círculo Policial le vendió -aunque no era suyo- a una familia de origen chino.

SEROS le había vendido los lotes al Círculo con pacto de retroventa, bajo condición de que construyera casas para los afiliados a la mutual.

En la audiencia, González insistió con que el Directorio del ISSyS conocía la operatoria y que el Círculo “estaba en condiciones de escriturar” ya que los 3 años del pacto de retroventa incluidos en el acuerdo estaban vencidos y por lo tanto los terrenos ya eran de la mutual. En ese lapso el Instituto -dijo- no denunció ningún incumplimiento. “Esta causa es una aventura judicial porque un día se dieron cuenta de que no habían ejecutado el pacto”, definió.

Por su parte, Rubiolo recordó que la obra social aceptó la propuesta de la venta de los terrenos. Mantegna no reconoció la firma de la escritura clave pero tampoco cuestionó el resto de los documentos con su rúbrica, que demostrarían que sabía del proceso de venta. “Jamás los puede desconocer porque tienen su firma, quería vender y lo demuestran los actos administrativos anteriores”, dijo.