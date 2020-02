CAME COMENZÓ LAS TRATATIVAS PARA NEGOCIAR CON EL BANCO CENTRAL

Con el fin de la feria judicial comenzaron las actividades en todos los Tribunales del país, lo que representó una preocupación para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) argentinas. Puntualmente, lo que sucede es que éstas reclamaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que se implementen medidas que suspendan las ejecuciones bancarias e implementen un reperfilamiento de sus deudas, con un stock estimado en unos 400.000 millones de pesos, sumados a pagos de intereses por unos 16.000 millones de pesos mensuales.

Estos pedidos ya fueron oficializados ante el BCRA por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyas autoridades ya alertaron que si no se atienden estos reclamos habrá “centenares de PyMEs que quedarán al borde de la quiebra”. Además, desde dicho organismo también explicaron que las empresas de estas características que están afectadas por el riesgo de ejecución bancaria son más de 10.000, aunque están a la espera de que la máxima autoridad monetaria dé a conocer oficialmente la cifra exacta.

Con el conocimiento de que cada PyME vive una realidad diferente, de los números aportados por CAME esta semana se desprende que el promedio de intereses que cada compañía debe pagar cada mes supera el millón de pesos.

Aumento en la tasa de morosidad

En tanto, desde el BCRA precisaron que la tasa de morosidad que tienen las empresas en cuestión sufrió un aumento considerable en el último año y medio, pasando del 1,1% al 5,7%. No obstante, CAME afirmó que si esa información “se abre por tamaño de empresas, la morosidad de las pymes es más elevada aún”.

En este sentido, el pedido de CAME al BCRA se concretó poco después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciara una moratoria para PyMEs y en un contexto recesivo que la entidad pone de manifiesto periódicamente, con relevamientos estadísticos que dan cuenta de caídas en la producción industrial y las ventas de los comercios minoristas.

La entidad envió una misiva al presidente del BCRA, Miguel Pesce, con las firmas de su titular, Gerardo Díaz Beltrán, y su secretario general, José Bereciartúa, en la que fundamentaron su reclamo en la deuda de las PyMEs con los bancos, con un stock de 236.663 millones de pesos y 2.581 millones de dólares, sumando un total “equivalente a casi 400.000 millones de pesos”.

“Pero lo que más preocupa es el costo”, aclararon los directivos, ya que “sólo por intereses se destinan más de 16.000 millones de pesos al mes, lo que viene generando atrasos inevitables en una coyuntura económica que no ayuda”.

“Nuestras empresas no pueden cumplir”

A su turno, desde CAME se aclaró que esa suma no incluye multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital y que el abultado monto deriva en “atrasos permanentes, que incrementan más esos pasivos, y desencadenan el peor escenario: nuestras empresas directamente no pueden cumplir, como lo registra el salto en las tasas de morosidad, y quedan al borde de la ejecución, que representa la antesala de la quiebra”.

En ese sentido, plantearon en la carta a Pesce que “el consumo continúa sin recuperarse, los costos siguen subiendo, la rentabilidad no mejora y, en ese contexto, los empresarios que invirtieron e hicieron el esfuerzo por sostener el empleo durante estos tres años críticos quedaron con niveles de endeudamiento altos y caros”.

La urgencia del pedido obedece a que, con la finalización de la feria judicial, se teme que las entidades financieras y “especialmente los bancos públicos” se verán “en la obligación de iniciar las ejecuciones de garantías por atrasos en los pagos”.

En tanto, Díaz Beltrán y Bereciartúa destacaron que “las tasas de referencia del Banco Central están bajando” pero que a su vez “el traslado a las tasas por créditos tomados es muy lento todavía».

“Esperamos sepa comprender la emergencia del pedido que estamos realizando y dar lugar a frenar cualquier acción negativa que puedan tomar los bancos en las próximas semanas contra las pymes. De la misma manera, consideramos fundamental y necesario definir un esquema de reperfilamiento de esos pasivos, para darle previsibilidad a los bancos y sustentabilidad a las empresas teniendo en cuenta el contexto recesivo actual”, finalizó la nota de reclamo de CAME.

Presentación de Chubut ante Nación

En este contexto, vale recordar que días atrás el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, se reunió en Buenos Aires con la directora de Coordinación de Asuntos Productivos para las Provincias, Natalia Del Cogliano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

Luego de la reunión el ministro chubutense explicó que “seguimos con la agenda de reuniones que hemos elaborado para estos días acá en Buenos Aires: estuvimos con el ministro Kulfas, con el secretario de Emprendedores y PyMEs, también tuvimos encuentros más informales con el secretario de Industria, con quien quedamos en reunirnos a la brevedad, y con Natalia Del Cogliano, quien se encarga justamente de la relación con las provincias y su plan de desarrollo productivo”.

Diálogo y apertura

Al respecto Cavaco destacó que “por ello fue muy importante tener la posibilidad de charlar y comentarle todo nuestro proyecto que tiene que ver con este desarrollo productivo. La buena noticia es que está totalmente alineado con lo que ellos tienen pensado para las diferentes regiones, puntualmente para la nuestra”.

“Me voy con una muy buena señal, con un diálogo impecable y con optimismo porque nos cuentan y vemos, que están trabajando para poder generar las condiciones y los programas para que nuestros emprendedores, PyMEs, industria, tengan otro tipo de posibilidad que se les había negado en los últimos años”, señaló en su momento el funcionario provincial.

Necesidades y urgencias

Sobre los próximos pasos que se implementarán en el futuro inmediato, Cavaco detalló que “vamos a enviarles nuestro Plan de Desarrollo, estamos finalizando con todos los documentos que respaldan esa presentación y calculamos que en poco tiempo estará todo listo”.

“Faltan reuniones con ciertas Cámaras y con algunos intendentes de la provincia y jefes comunales”, contó y destacó que “esto tiene un espíritu federal, las cuestiones las tomamos directamente de cada uno de los protagonistas, por eso el mapeo y estas reuniones con intendentes, jefes comunales, Cámaras de Comercio, productores, para tener bien en claro cuáles son las necesidades y las urgencias, y esta proyección necesaria y fundamental a mediano y largo plazo, de hacia dónde vamos a orientar nuestro desarrollo productivo”.