El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien dialogó sobre las «medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía» del país.

Por razones de agenda, el encuentro entre Guzmán y Georgieva, que iba a realizarse mañana en el Vaticano, se realizó esta noche en la Embajada argentina en Italia, en la ciudad de Roma, y se extendió por espacio de dos horas y media, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

«Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva», sostuvo el ministro Guzmán, quien aseguró que durante la reunión se continuó «con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo».

Al respecto, el ministro dijo que con la titular del Fondo intercambiaron «opiniones sobre el programa económico en marcha, distinguiendo entre medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía».

«Durante la charla con Georgieva compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país y coincidimos en que las medidas adoptadas por nuestro gobierno deben continuar persiguiendo los objetivos de tranquilizar la economía y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como punto de partida para un sendero de desarrollo sostenible», afirmó el ministro.

Asimismo, indicó que acordaron «seguir profundizando el diálogo la semana próxima, cuando la misión del equipo técnico del FMI visite Argentina».

Por su parte, el FMI emitió un comunicado en el que la directora agregó que «la reunión fue una oportunidad para continuar nuestro diálogo en curso sobre el programa económico de la Argentina y la colaboración con el FMI».

«Intercambiamos opiniones sobre las medidas adoptadas por las autoridades hasta el momento y sus políticas económicas», dijo Georgieva.

Sostuvo que en el organismo son «conscientes de la difícil situación socioeconómica que enfrenta la Argentina y su población» y que comparten «plenamente el objetivo del presidente (Alberto) Fernández de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo».

«En este sentido, las medidas adoptadas hasta el momento van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres», aseguró Georgieva.

Productive meeting with Minister @Martin_M_Guzman today. Our common objective is to see Argentina recover, and growth and jobs to return for the benefit of all Argentineans. My staff and I look forward to our continuous engagement. https://t.co/usFPwsarcI pic.twitter.com/keCPUmH6Ke

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 4, 2020