SE LO ACUSA DE HABER REALIZADO PRESUNTAS NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCIÓN PÚBLICA

Pasadas las 10 de la mañana de ayer, comenzó a desarrollarse en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia preliminar en la que Cristian Eguillor, ex titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS), estuvo como protagonista. Puntualmente, el contador está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública cuando era funcionario de la Provincia.

Según la acusación, el ex titular de SEROS se benefició con aumentos en las prestaciones a TESLA, una empresa médica de Trelew. Específicamente, esta fue la postura expresada por los fiscales Omar Rodríguez y Lucas Koltsch, quienes son los representantes del Ministerio Público Fiscal en esta causa. En tanto, la defensa de Eguillor está a cargo de Federico Ruffa; mientras que el juez de la causa es Marcelo Nieto Di Biase.

En la audiencia preliminar celebrada en la víspera, los acusadores, que integran la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), esgrimieron que el ex titular del ISSyS estaba vinculado con una prestadora médica a la que supuestamente beneficiaba aumentándole los aranceles, los cuales terminaban siendo pagados por los afiliados y por la obra social que en ese momento estaba bajo su mando.

Luego de escuchar la postura de cada una de las partes y de hacer una observación minuciosa del material probatorio anunciado por los fiscales y también por el letrado defensor del acusado, el juez Di Biase resolvió que la causa contra Eguillor se eleve a juicio oral y público.

Acusación de los fiscales

Antes de conocerse la resolución del magistrado, fueron los representantes del Ministerio Público Fiscal y el abogado Ruffa quienes se expresaron en la audiencia preliminar de la víspera. Por su parte, los fiscales destacaron que en la firma en cuestión, especializada en la realización de diagnósticos por imagen, Eguillor trabajaba como contador, al mismo tiempo que existiría una relación de amistad con los titulares de la empres antes mencionada.

Asimismo, tal como estaba previsto, el fiscal Rodríguez expresó que la calificación jurídica pretendida sería por negociaciones incompatibles en calidad de autor, con una pena no inferior a tres años, con lo que quedaría descartada la posibilidad de solicitar la suspensión de juicio a prueba.

En sus declaraciones, el representante del Ministerio Público Fiscal antes mencionado opinó que “los funcionarios deben ser éticos a mi humilde entender”. Al mismo tiempo, anunció que “sólo busco que se haga justicia”.

“Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, manifestó Rodríguez, luego de brindar precisiones sobre la relación que existe entre el ex titular del ISSyS y las autoridades de la empresa involucrada en el caso.

Defensa de Eguillor

A su turno, algo que también era de esperarse, el abogado defensor Ruffa solicitó el sobreseimiento de Eguillor. Al respecto, el letrado representante del ex titular del ISSyS resaltó que “no estamos frente a una negociación incompatible”. “Eguillor dio el aumento a todos los resonadores magnéticos de la provincia y no tan solo a Tesla”, agregó.

Al hacer referencia a la acusación de los fiscales, el letrado remarcó que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por el directorio y por los órganos internos técnicos” de SEROS.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social. “Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó.

Al momento de la contrarréplica el fiscal general Rodriguez ratificó la necesidad que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

Además, al hacer referencia específica a lo que habían anunciado los representantes del Ministerio Público Fiscal, el abogado defensor manifestó que “no fue un aumento, sino una recomposición para todos los resonadores”. Así, para finalizar su relato, Ruffa consideró que no sería factible la elevación de la causa a juicio oral y público, algo que finalmente decidió el juez Di Biase.

Puntualmente, al momento de resolver el magistrado indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos” deberá probarse en el juicio “sobre la base elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la Fiscalía”.

Ruffa: “Eguillor está en ruinas”

Federico Ruffa, abogado defensor del ex presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros dijo que su defendido Cristian Eguillor está en ruinas “fue despedido del GIRSU donde se desempeñaba como empleado y está muy mal económicamente”.

Dijo que Eguillor está siendo sometido a presiones desde marzo del 2018 cuando fue allanado por la causa Embrujo y que a raíz de eso devino la apertura de juicio en una causa donde habría beneficiado a Tesla, una empresa de diagnóstico por imágenes cuando fue presidente del ISSyS.

“No digo que haya una persecución hacia su persona, pero si está sometido a una incomodidad grande que molestaría a cualquiera que estuviera pasando por algo similar”, agregó Ruffa.

Al ser consultado sobre los aumentos que fueron otorgados a los proveedores del ISSyS que hacen resonancia magnética, Ruffa explicó que ese mismo día en el acta de Directorio se les otorgó el mismo incremento a todas las prácticas médicas, “los prestadores recibieron el mismo aumento, por lo que no se puede sostener que sólo benefició a una empresa”.

Rodríguez: “hay amigos en común”

En tanto, el fiscal Omar Rodríguez dijo que es incómodo acusar a personas conocidas, y si bien aclaró que no tiene relación con Eguillor, “esta es una comunidad chica, hay amigos en común, pero cumpliré con lo que la ley dicta, aquí no hay casos chicos ni grandes, esto se tiene que resolver, y en función a las pruebas que he presentado se deberá debatir la causa en un juicio oral y público”.

Indicó que si el tribunal considera que Eguillor debe quedar absuelto se respetará la decisión y al referirse al reproche ético que le hizo, tuvo que ver por la forma en que se desempeñó y la manera en que sancionó las normas, “Eguillor tuvo que velar por el bien común y no por el suyo, actuó bajo un interés personal dejando de lado la función pública y por eso se lo debe sancionar”.

Dijo que las pruebas que han recopilado desde la fiscalía confirman que actuó bajo un interés particular, “utilizó a otro contador de la empresa para no aparecer él que tenía interés económico en Tesla”.