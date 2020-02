ARCIONI AFIRMÓ QUE INTENTARÁN APROBAR EL PLAN DE AJUSTE DURANTE EL MES DE FEBRERO

Desde el Poder Ejecutivo de Chubut insisten en la necesidad de que se trate cuanto antes el Plan de Reestructuración del Estado, asegurando que la aplicación de las herramientas previstas en dicho plexo normativo representaría un alivio para la economía provincial. De hecho, el gobernador Mariano Arcioni adelantó que se les solicitará nuevamente a los diputados provinciales que realicen una sesión extraordinaria para debatir sobre estas cuestiones.

No obstante, los empleados del Poder Legislativo siguen con retención de servicios, lo que imposibilitaría que el plan de ajuste del Gobierno Provincial sea analizado en la Unicameral antes del retorno de las sesiones ordinarias, previstas para el mes de marzo. Además, desde los bloques de la oposición adelantaron que lo ideal es que estos proyectos, catalogados como importantes y de gran repercusión, sean discutidos con el pleno de la Cámara de Diputados y no en las comisiones de receso.

En este contexto, también cabe aclarar que los trabajadores nucleados en la Asociación Provincial de Empleados Legislativos ya adelantaron que no volverán a realizar sus labores de manera regular hasta que no cobren el mes de diciembre completo. En tanto, si recién el viernes se depositan los haberes del cuarto rango, se desprende que la sesión extraordinaria no podría realizarse durante la semana en curso.

Cuestionamientos de la oposición

En este contexto, el presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Chubut, Manuel Pagliaroni, mantuvo una entrevista con El Diario en la que confirmó que hasta ayer todavía no había ingresado ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo para desarrollar una sesión extraordinaria para debatir sobre el Plan de Reestructuración del Estado.

“No tengo ninguna noticia sobre el tema y nadie se ha comunicado con nosotros para transmitirnos esa posibilidad”, precisó, al mismo tiempo que recordó que los trabajadores legislativos continúan con sus respectivas medidas de fuerza, lo que haría que sea “difícil que se pueda avanzar en una sesión”.

Además, indicó que lo más lógico sería empezar a tratar los proyectos planteados en el plan de ajuste cuando se retomen las sesiones extraordinarias en marzo, entendiendo que “la mayoría de los temas son importantes y requieren algún debate o discusión en las comisiones, que en este período no se puede hacer porque las comisiones no funcionan hasta marzo, cuando se inicia el período ordinario”.

En esta misma línea, el diputado provincial por Juntos por el Cambio consideró que debe haber una nueva discusión sobre los temas en cuestión con representantes del Gobierno Provincial, recordando que “hasta ahora hemos tenido un tratamiento bastante liviano de los temas. Estuvo el ministro de Economía (Oscar Antonena), pero con muy poca profundidad, porque hemos solicitado información, detalles o datos más exactos sobre los proyectos y el propio Ejecutivo no tiene esa información. Es muy difícil avanzar de esa manera”.

No hay urgencia

Al ser consultado sobre las últimas declaraciones de Arcioni, en donde sostuvo que urge la necesidad de que estos proyectos sean aprobados cuanto antes, Pagliaroni se manifestó en una posición contraria, a excepción “de la moratoria, que no implica demasiados ingresos para la Provincia, porque estamos hablando, de acuerdo a las palabras de los propios funcionarios, de recaudar entre 400 y 500 millones de pesos en un año, no es un número que mueva la aguja frente a los problemas financieros de la Provincia”.

A diferencia de esta iniciativa, que sí podría ser catalogada como “urgente”, el resto de los proyectos no demandan un tratamiento inmediato. “Sobre los temas vinculados a la pesca, varios diputados habíamos pedido que no se trate ninguno de ellos porque son temas que se han discutido previamente en sesiones ordinarias y no nos parece que tengan la urgencia para tratarse ahora. El resto de los temas, sinceramente, no tienen importancia”, agregó.

Posicionamiento del bloque

Sobre el posicionamiento que hay dentro del bloque que él preside, el referente de Juntos por el Cambio dentro de la Unicameral de Chubut afirmó que hasta el momento sólo acompañarían “la moratoria, porque consideramos que es un beneficio para aquellas empresas que han tenido serias dificultades en los últimos meses y que las están teniendo en la actualidad. Incluso hay muchos proveedores del Estado que no han cobrado y que el Estado les debe, así que esto les da la posibilidad de que tengan una facilidad de pago y nos parece importante”.

Sobre el resto de los proyectos que integran el Plan de Reestructuración del Estado, el posicionamiento de dicho espacio político es no acompañarlos, entendiendo que no presentan una mejora sustancial para salir de la crisis económica y provincial actual.