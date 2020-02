COMBATÍAN UN FRENTE EN ZONA DE CANTERAS. ADEMÁS, SOFOCARON UN FOCO EN ‘EL DORADILLO’

Los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn dieron este lunes por “controlado” el incendio, aunque precisaron que aún no está “extinguido” por completo. Fue sofocado un foco reavivado por la mañana en inmediaciones de El Doradillo, y por la tarde combatían un frente sobre Ruta 42 en zona de Canteras. La guardia de cenizas permanecerá en el sector durante varios días atento a las perspectivas meteorológicas y las condiciones de sequía del lugar.

Luego de intensas horas de trabajo en la zona de El Doradillo, personal del Cuerpo Activo de Bomberos de Puerto Madryn, con la colaboración de dotaciones de otras localidades vecinas, lograron controlar el incendio que arrasó con varias hectáreas y que afectó al menos 16 viviendas, de las cuales tres se vieron completamente destruidas por la acción de las llamas.

En este sentido, desde la Asociación Bomberos Voluntarios solicitaron que se impida el acceso a la zona costera de El Doradillo, teniendo en cuenta que “todavía hay brasas y montículos de tierra con ramas, que pueden seguir quemando durante una semana más”; por ende, ante la eventual posibilidad de que algún foco se reactive, confirmaron que solicitarán al Municipio y al personal del Área Natural Protegida que el acceso a la playa en dicho sector quede vedado, “por cuestiones de seguridad”.

No obstante, sobre el mediodía del lunes, un foco ígneo en la zona de playa de El Doradillo se reactivó y los bomberos nuevamente volvieron a trabajar para extinguirlo, aunque aclararon que el fuego, “entre la segunda y tercera bajada”, fue “en una ‘isla’ de vegetación con áreas quemadas alrededor”, lo que hacía “presumir que no se propagará”.

En guardia

Al respecto, el segundo jefe del Cuerpo Activo, Ricardo Saavedra, explicó que, sobre las ocho de la mañana, “ya hicimos una primera recorrida por la primera estancia en la zona de El Doradillo, llegamos hasta la línea del mar y está todo apagado, no se ve fuego”, aunque aclaró que continuarían el relevamiento del terreno sobre la Ruta Provincial 1 y en el resto del barrio, permaneciendo durante el resto del día realizando la “guardia de cenizas”, para que “ante el primer signo de incendio o humo, lo trabajemos enseguida y no suceda nada”.

El incendio, confirmó Saavedra, “está apagado, lo cual no quita que, con el aumento de la temperatura se vuelva a reactivar alguna brasa”, explicando que, en ese caso, “con alguna pequeña brisa, el coirón es básicamente la primera causa de que se apague rápidamente el incendio”.

Precauciones

Por otro lado, el segundo jefe del cuerpo de Bomberos indicó que la zona de playa de El Doradillo continuaría cerrada “por cuestiones de seguridad” y solicitó que “ese sector, por dos o tres días más durante la semana no se habilite, dado que todavía está todo muy latente”, explicando que “hay muchas brasas en la zona de raíces, donde hay muchos montículos de tierra con ramas, lo que puede estar quemando una semana entera; seguramente, personal municipal y del Área (Natural) Protegida no tendrán ninguna objeción en que se corte por casi una semana, lamentablemente no se podrá disfrutar de ese sector, pero es por cuestiones de seguridad”.