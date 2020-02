LA PRIMERA ACCIÓN CONSISTIRÍA EN LA IMPUGNACIÓN POR LA SENTENCIA DE LA CAUSA EMBRUJO

El año pasado se vivió un acontecimiento judicial sin precedentes en Chubut, recordando que se condenó a una decena de personas por acciones de asociación ilícita y enriquecimiento mal habido, entre otros delitos. En la causa denominada Embrujo se sentenció a ex funcionarios que formaban parte del equipo de gobierno del difunto gobernador Mario Das Neves, aunque hay otras investigaciones que todavía no han culminado.

En este contexto, ayer se confirmó que a mediados de marzo se reiniciarán con las audiencias para darle continuidad a estas causas que aún están abiertas y que están siendo a cargo de la Unidad Fiscal Especial del Ministerio Público Fiscal de Chubut. De hecho, fue Omar Rodríguez, titular de esa entidad, quien ratificó que para el próximo 9 de marzo está previsto que se lleve a cabo la impugnación al fallo de la causa Embrujo, donde los jueces condenaron a una decena de acusados, quienes a través de sus abogados defensores pidieron la revisión de la sentencia.

Posteriormente, según confirmó Rodríguez en una entrevista con LU20, el 17 de marzo se iniciará el juicio oral y público en la causa denominada “Emergencia Climática”, que también investiga a ex funcionarios provinciales de la última gestión de Das Neves, junto a titulares de comercios proveedores del Estado. En este sentido Rodríguez adelantó la posibilidad de que abogados defensores de algunos de los imputados planteen la posibilidad de que se aplique la suspensión del juicio a prueba para sus clientes, lo que llevaría al cumplimiento de distintas etapas procesales para darle luego continuidad a las audiencias.

Eguillor más cerca del juicio oral

Este miércoles a las 10 horas está prevista la audiencia preliminar al juicio oral y público en la que se encuentra imputado el contador Cristian Eguillor, extitular del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), y por tanto la obra social SEROS. El exfuncionario está acusado del presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública beneficiando con aumentos en las prestaciones a una empresa médica de Trelew en la que tendría vinculaciones comerciales.

La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson y será presidida por el juez Marcelo Nieto Di Biase. Los fiscales de la UFI (Unidad Fiscal de Investigaciones) sospechan que Eguillor tenía vinculación con una prestadora médica a la que presuntamente beneficiaba con aumentos de los aranceles que terminaban abonando los afiliados y la obra social que dirigía.

Se trata de la firma Teslar, especializada en la realización de diagnósticos por imagen en la que el mismo Eguillor oficiaba de contador y con una íntima relación de amistad además, con los otros titulares de la empresa, tal como lo indicó el fiscal general Omar Rodríguez a cargo de la investigación.