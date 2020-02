DESTACAN EL FUERTE TRABAJO DE BOMBEROS, LA COOPERATIVA Y EL MUNICIPIO

Durante el último sábado, tras registrarse un temporal inédito para la zona, se ejecutó un rápido operativo en conjunto en el que participaron varias secretarías y coordinaciones de la Municipalidad de Trelew. Planificación, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, La Agencia de Seguridad y Prevención, Guardia Urbana, Políticas Integradoras, Políticas Públicas, Gestión Urbana, Gestión Ambiental fueron algunas de las dependencias que rápidamente salieron a cooperar con Bomberos Voluntarios y Cooperativa Eléctrica, para brindar asistencia en los barrios que se vieron más afectados por los daños que produjo el fenómeno climático.

Funcionarios municipales, encabezados por los Secretarios Héctor Castillo y Sebastián de la Vallina, ofrecieron una conferencia de prensa en la que se ofrecieron algunos datos de las intervenciones que se vienen realizando en toda la ciudad, brindando asistencia a los vecinos más perjudicados por el temporal.

El temporal dejó tras su paso más de ocho decenas de árboles caídos (algunos de gran tamaño y peligrosidad), calles anegadas, alrededor de 150 postes de luz y teléfono derribados e inutilizables, alrededor de 30 voladuras de techos, cortes de energía, autos abollados y una cantidad de situaciones problemáticas que complicaron mucho la tarde de los vecinos y vecinas en la ciudad. Desde el municipio se dispuso un rápido operativo para brindar ayuda los hogares y zonas más damnificadas que incluyó: cuadrillas para despejar los árboles caídos, personal municipal para colaborar con Bomberos y Cooperativa Eléctrica, agentes de Guardia Urbana para ayudar en los procedimientos en vía pública y otras tantas intervenciones más.

Áreas como la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a través de Gestión Urbana, Servicios Públicos y Gestión Ambiental; Desarrollo Social; Políticas Integradoras; Políticas Públicas; Seguridad y Prevención y Desarrollo Territorial, fueron algunas de las más involucradas y mostraron un trabajo rápido y coordinado para poner máquinas y herramientas a disposición.

El titular de Desarrollo Social Municipal, Héctor Castillo, dijo al respecto: “Hubo grandes pérdidas y el saldo para muchos fue crítico. Más de veinticinco casos de voladuras de techos, de los cuales ya resolvimos nueve. En lo personal, nunca vi un fenómeno climático igual. Por suerte no hay que lamentar más que pérdidas materiales. Destaco el trabajo veloz y coordinado que pudimos llevar adelante desde la noche del sábado, con 67 intervenciones en casos críticos, y las primeras horas del domingo. Seguiremos trabajando en lo que resta de la semana. Es para destacar el trabajo de Bomberos Voluntarios y la Cooperativa Eléctrica. Trabajaron de manera impecable”.

Sobre la asistencia brindada por el gobierno provincial lamentó la falta de provisión de elementos. “La verdad es que nos dieron 3 chapas y 8 rollos de nylon, me parece que eso no es ayuda, nos hubieran dicho que no tenían nada –y- no mandábamos un camión que estuvo seis horas para ir y volver (a Rawson) al hangar del Gobierno”, sentenció Castillo.

Otro de los saldos negativos a raíz del temporal (que llegó a tener ráfagas de más de 140 kilómetros por hora) fueron los incendios del sábado a la noche que se produjeron en la calle Murga, frente a la planta maderera Caucigh, y en la zona de chacras alrededor del complejo La Cabaña. Uno de los funcionarios que se hizo presente fue el titular de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián De La Vallina, que contó “pudimos concurrir al lugar con una moto niveladora y un regador de 30 mil litros que contratamos para ayudar a los bomberos. También estuvo una cuadrilla de Gestión Urbana, coordinada por Raúl París, que ayudó en todo momento”. De La Vallina, agregó que “hay que destacar el trabajo de todas las Coordinaciones municipales porque estuvieron a disposición durante el fin de semana, como el área de Logística, Contaduría y Compras, Desarrollo Territorial, Gestión Urbana, entre otras. La ciudad tiene un buen equipo preparado para afrontar estos tipos de desastres climáticos”.