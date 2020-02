El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó este martes que fue inscripto y será candidato a senador por Cochabamba en las elecciones del 3 de mayo por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

«A mi apoderada le quitaron todos los documentos para que no pueda ser candidato. El plan que tiene la derecha golpista es proscribir a nuestro partido, fracasaron. No pueden matar al MAS, no pueden meter en la cárcel al MAS», acusó.

El MAS-IPSP fue el primer partido en presentar listas de candidatos. Agradezco el arduo trabajo de nuestra dirigencia en su elaboración. Tal vez no todos han quedado satisfechos, pero es hora de la unidad, del voto consciente y reflexivo para recuperar la democracia y la Patria.

También dijo que las elecciones de octubre se ganaron en primera vuelta, aunque están sospechadas de irregularidades por la OEA, y agregó que con el golpe de Estado no lo perjudican a él sino al pueblo boliviano.

«Desde que se inició el golpe, en Bolivia están destrozando la economía y se paralizaron las obras públicas. Creíamos que habíamos acabado con el racismo y el fascismo en el país y volvieron» expresó Morales en referencia al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El MAS, que llega a los comicios con denuncias sobre persecuciones para poner obstáculos a sus candidatos, postula a la Presidencia a Luis Arce, quien fuera ministro de Economía de Morales.

Las fuerzas que rivalizan con ese partido no llegaron a un acuerdo para formar un único bloque político para enfrentar al movimiento de Morales y acudirán a las urnas atomizadas, con siete candidaturas, entre ellas la de Áñez.