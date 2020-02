ANALISTAS CONSIDERAN QUE SE APUNTALARÁ EN 2020

Los precios del petróleo se mantendrán cerca de sus niveles actuales este año, ya que los persistentes riesgos geopolíticos y los recortes a la producción impulsados por la OPEP compensarían un mayor volumen de otros exportadores, mostró un sondeo de Reuters. Además, el impacto de la crisis sanitaria en China por el coronavirus está impactando en los mercados.

La consulta realizada a 50 economistas y analistas, en su mayor parte antes del brote de coronavirus, prevé que el Brent -el tipo de crudo que es utilizado como referencia en la Argentina- promedie u$s 63,48 el barril en 2020. La cifra se compara con el promedio de 63,76 dólares en lo que va del año y con la previsión del mes pasado de u$s 63,07.

El panorama en 2020 para el West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Texas y Oklahoma, subió a u$s 58,22 por barril desde los u$s 57,70 que se calculaban en el mes de diciembre.

Los precios del petróleo aumentaron a comienzos de enero luego de que una ofensiva estadounidense con drones en Irak provocó la muerte de un militar iraní de alto rango, pero la escalada duró poco.

Los valores ahora están cerca de sus niveles más bajos desde octubre por el miedo a que la epidemia de coronavirus que se originó en China ahogue el crecimiento global y la demanda por el crudo. No obstante, el declive debería ser contenido por las medidas de recorte a la producción de la OPEP.

La mayoría de los expertos consultados espera que la OPEP+, que es el grupo del cartel petrolero junto a países no miembros que colaboran con las políticas de recortes a la producción, extienda su pacto más allá de la fecha límite de fines de marzo.

En Estados Unidos, el pronóstico para la producción es de un incremento a un volumen récord de 13,30 millones de barriles por día en 2020, según cifras de la Administración de Información de Energía.