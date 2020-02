CONTINÚAN LOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO

Sin lugar a dudas uno de los proyectos previstos en el Plan de Reestructuración del Estado que despertó más críticas fue el que prevé gravar la Transmisión Gratuita de Bienes, ya sea a través de sucesiones o de donaciones. Esta iniciativa del Gobierno de Chubut ha generado que la mayoría de los Colegios de Abogados de las distintas localidades y el Colegio de Escribanos de la Provincia salgan al cruce.

En este contexto, la semana pasada se realizaron dos reuniones en la Legislatura de Chubut, donde autoridades del Colegio de Escribanos y del Colegio de Abogados de Puerto Madryn dialoguen con diputados de la oposición. Puntualmente, se trató de dos encuentros diferentes, donde uno fue con legisladores del Frente Patriótico y el otro fue con los representantes de Juntos por El Cambio.

Según confirmaron los diputados, no acompañarían esta iniciativa, entendiendo que no representa una mejora sustancial para la economía regional, y también cuestionaron el alcance que tendría la ley en caso de ser aprobada. En tanto, los representantes de Chubut al Frente en la Unicameral provincial no se reunieron con las entidades antes mencionadas.

Doble imposición

Al respecto, Sergio Fassio, titular del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, mantuvo una entrevista con El Diario, donde manifestó que son varios los cuestionamientos que hay sobre el intento de aplicar un impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes: “Por un lado, se lo cataloga como un impuesto a la riqueza cuando la transmisión gratuita de un patrimonio familiar no es riqueza, es un patrimonio que se generó durante mucho tiempo en una familia, a la que se le cobró Bienes Personales, se le cobró Impuesto Inmobiliario y tuvo que tributar por mantenerlo”.

Otra de las críticas se centró en que “las tasas elevadas que colocan, las cuales rozan lo confiscatorio”, al mismo tiempo que se reprochó “el accionar del Poder Ejecutivo, que solamente fundamentó en dos párrafos su elevación del proyecto de ley, sin dar participación a los colegios profesionales, que somos los principales intérpretes de esta norma y quienes la vamos a aplicar si se sanciona, y deberíamos haber participado”.

Dinero sin destino

“Por último, lo más gravoso, y esto lo digo ya como ciudadano chubutense, es que afecta directamente a todos los ciudadanos: desde el Gobernador hasta el último ciudadano de Chubut, sobre los bienes que tenga en la Provincia y fuera de la Provincia. Se castiga a un ciudadano chubutense que ya es castigado por el propio Poder Ejecutivo, que no le paga el sueldo y le quiere sacar un impuesto por detrás y sobre un patrimonio que no es riqueza”, afirmó Fassio.

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn también puso en tela de juicio que “esta ley fue elevada sin estipular un destino de ese dinero, que va a ir a una mala Administración, una irresponsable Administración, que no le encuentra todavía el destino de la Provincia y, encima, ahora le quiere sacar a los propios chubutenses de sus bolsillos un impuesto más. Es sumar una nueva carga a los chubutenses, cuando la situación no lo amerita y es imprudente hacerlo en esta época”.

Implementado en una sola provincia

Vale recordar que el lunes pasado el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, afirmó que la tributación sobre la Transmisión Gratuita de Bienes es algo que se da en varios países del mundo. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que el gravamen ya existe en varias provincias de Argentina.

Esto fue desmentido rotundamente por Fassio, quien remarcó que “este impuesto está solamente implementado en la provincia de Buenos Aires, donde es duramente discutido. Se quiso implementar en la provincia de Entre Ríos, donde fue discutido y derogado. No se aplica en ningún otro lado del país, al contrario de lo que dijo el Gobernador, eso no es así. El Gobernador no tiene información precisa”.

Reunión con diputados de la oposición

En cuanto a la reunión que mantuvieron la semana pasada en Rawson con los diputados representantes de los bloques del Frente Patriótico y Juntos por el Cambio, el titular del Colegio de Abogados de Puerto Madryn precisó que en la misma se plantearon todos los cuestionamientos y críticas al proyecto del Poder Ejecutivo. “Los legisladores entendieron perfectamente y yo entiendo que se van a expedir en contra de este proyecto si llega a la Legislatura”, afirmó.

En cuanto a la postura que tendrían los representantes de Chubut al Frente dentro de la Unicameral, Fassio afirmó que también intentaron dialogar y explicarles su postura a los diputados oficialistas, aunque “en ese momento no estaban y no nos pudieron recibir”.