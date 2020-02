SE REUNIÓ CON MADERNA Y ADMITIÓ QUE NO HABLA CON ARCIONI DESDE QUE LOS ACUSÓ DE ‘MISERABLES’

El Vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre se reunió con el intendente de Trelew, Adrián Maderna. Tras el encuentro habló con la prensa y se refirió a las declaraciones vertidas por el gobernador Mariano Arcioni, quien cuestionó duramente a quienes hicieron alianzas políticas para ocupar un cargo político, a los que trató de miserables.

«Hay cosas de las que es muy difícil volver”, afirmó Sastre, y aseguró que no habló con el gobernador tras las declaraciones. “Lo de la semana pasada es anécdota para nosotros, nos seguimos ocupando en laso avance de distintas problemáticas que tenemos como sociedad”.

Además admitió: “Nos sorprendieron las declaraciones que hizo el primer mandatario, la verdad que son temas que se dirimen puertas adentro, si bien no lo hemos abordado aún”, dijo.

Asimismo, el vicegobernador manifestó que «hay responsabilidades institucionales a las cuales nos tenemos que abocar, a la tarea específica, como Vicegobernador y Presidente legislatura». En ese contexto indicó que de normalizarse el pago de los salarios de la provincia «trabajaremos en las necesidades del ejecutivo, a partir del 1 de marzo, en el día a día como corresponde».

En cuanto a la coalición política que en su momento conformaron con el sector de Arcioni, sostuvo que «se dieron en el proceso electoral, ahora hay responsabilidades institucionales que cumplir».

También se refirió al cumplimiento de pagos de salarios a estatales y jubilados de la provincia, y pero evitó dar mayores detalles, al señalar que «la última vez que lo hice no cumplieron, no quiero pecar en quedar en ‘off side’, por usar un término futbolístico, de compromisos que no se cumplen».

Maderna: “Debemos ser maduros”

Ambos hicieron hincapié en las responsabilidades institucionales que llevan adelante y en la importancia del trabajo articulado entre el estado municipal, provincial y nacional.

En la reunión repasaron proyectos importantes y situaciones que deben atenderse de manera prioritaria. El mandatario municipal afirmó: “Analizamos los proyectos en común como el Parque Industrial de la ciudad, lo relativo a la competencia y a la utilización de los cascos; también le explicamos al vicegobernador el proyecto de Central de Cargas. Además de un repaso de todos los proyectos que gestionamos en los últimos tiempos ante Nación”, señaló.

Maderna fue enfático al señalar que “todos debemos ser maduros y respetuosos institucionalmente y bregar porque le vaya de la mejor manera a la provincia, porque así le irá bien a todo el resto de las localidades. La forma de trabajar tiene que ser pensando en los vecinos y más allá de las reuniones políticas tenemos que trabajar en proyectos en común”.

Por su parte, Sastre dijo sobre Maderna: “Es un colega con el que, en su momento, cuando era intendente de Madryn, siempre apostamos a fortalecer el vínculo entre la zona de la Costa y la zona del Valle, y ahora como vicegobernador lo voy a estar apoyando en todos los proyectos que tiene en Trelew, tanto como en los que la ciudad presentó en Nación”.