PRESENTARON EN EL CONCEJO EL PROYECTO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA

Los concejales del bloque Chubut al Frente se sumaron a la iniciativa propuesta por el intendente Gustavo Sastre para beneficiar a los vecinos afectados por el incendio en el área de El Doradillo.

En este caso, le solicitaron a la Cooperativa de Puerto Madryn que los exima del pago de la tarifa de luz y agua por el término de un año.

También, le pedirán a Desarrollos Inmobiliarios Patagónicos que no les facture el agua de reúso que utilizan en la zona.

Las medidas, enmarcadas en la campaña impulsada por el Estado Municipal, ya habían sido anticipadas por el Jefe Comunal, que junto a miembros del gabinete concurrió al lugar del incendio para supervisar las tareas realizadas por los bomberos y otros actores que participaron en la extinción de las llamas, entre ellos empresas privadas que colaboraron con maquinaria vial y otros insumos.

Además, durante el jueves se sortearon los integrantes de las Salas de Juzgar y de Acusar, y se constituyeron las distintas comisiones del Concejo Deliberante.

Paliar la crisis

Al respecto, el concejal del oficialismo, Dardo Petroli, mencionó que “lamentablemente, tras los incendios, muchas familias del lugar se han visto seriamente damnificadas con pérdidas parciales y totales de sus viviendas y emprendimientos”.

“Consecuentemente”, explicó, “desde el bloque creemos que la situación actual amerita que todos los sectores contribuyan a paliar la inevitable crisis del sector y de las familias directa e indirectamente afectadas”.

Será por un año

De este modo, en sintonía con lo planteado por Sastre, los ediles presentaron un proyecto legislativo que dispone solicitar ante la Cooperativa Eléctrica Servicoop y Desarrollos Inmobiliarios Patagónicos del Parque Ecológico El Doradillo “que a los vecinos afectados directamente por el incendio, se les exima del pago de las tarifas de luz, agua y agua de reuso por el plazo de un año”, indicó el concejal.

Hasta el momento, no trascendió si se realizará una Sesión Especial para avanzar en el tratamiento y eventual aprobación del proyecto, por lo que el mismo podría ser votado durante la Sesión Ordinaria del jueves 20 de febrero; no obstante, la Comisión de Gobierno ultimará detalles junto a representantes de los distintos bloques legislativos para elaborar una versión final del documento, sobre el cual hasta ahora no ha habido objeciones.

Sorteo legislativo

Por otro lado, durante la apertura de Sesiones Ordinarias, se constituyeron por sorteo las salas de Acusar y Juzgar; la primera estará integrada por los ediles Eugenia Alianiello, Andrea Moyano y Enzo Terrera, por parte del oficialismo, y Nadia Garay y Federico Garitano por el Frente Patriótico (UyO y PJ), respectivamente.

En cuanto a la Sala de Acusar, la presidenta será María Eugenia Domínguez (Juntos por el Cambio), y será acompañada por Marcelo Vaccaro, Dardo Petroli y Milagros Badaloni (Chubut al Frente), y Alejandra Concina y Sandra Mancilla (Frente Patriótico, UyO y PJ).