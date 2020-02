ESTE MARTES SE DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

En las últimas horas se confirmó que la empresa JOMAR hizo efectivo el envío de 27 telegramas a trabajadores afiliados a UOCRA, lo que derivó en el inicio de medidas de fuerza para impedir que los despidos se hicieran efectivos, se instalaron piquetes en las instalaciones de la empresa contratista en el barrio Industrial y en la administración de YPF en Km 3.

Avanzado el mediodía del martes, se dictó la conciliación obligatoria, que retrotrae los despidos y “nos sienta en mesa de negociación para resolver la situación durante los próximos 15 días”, dijo Lucas Córdoba, delegado de la empresa.

Empleos en riesgo

Una situación similar se produjo en otra empresa, “también realizamos una quema de cubiertas en la base de la empresa OMNITRONIC donde el día de ayer se habían anunciado seis despidos, a lo cual en el transcurso de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo se juntaron las partes representantes de la firma y entidad gremial acatando a la conciliación obligatoria retrotrayendo los telegramas y asegurando una diálogo y la continuidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo por 15 días que dura la misma”, apuntó el referente gremial Walter Godoy.

Sin expectativas

Consultado Raúl Silva, Secretarios de UOCRA en Comodoro Rivadavia, indicó que “acatamos la conciliación, la modalidad es de 15 días de acatamiento y después hay una prórroga”, dijo al tiempo que agregó que en “YPF desde el cambio de gobierno hemos tenido problemas y conflictos”.

“Hemos tenido reuniones con el gobierno provincial pero nos han dicho que por el momento no hay obras que ellos puedan hacer por la situación de la provincia. Hasta que no solucione el problema financiero no creo que hayan obras”, lamentó el dirigente gremial.