EL INCREMENTO INTERANUAL FUE DEL 548,1 POR CIENTO

Los subsidios a la producción de gas no convencional en el área de Vaca Muerta fueron de $23.616,3 millones en 2019, con un incremento interanual del 548,1%.

Los datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financieras Pública (ASAP) dan cuenta de la notoria suba de las compensaciones a la producción de gas no convencional establecidas en la resolución 46 de 2017 del entonces ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y que, si se cumplen con las previsiones, cerrarían el año con un total de $23.864,4 millones, equivalentes al 25% de todo el déficit primario de 2019, es decir 1 de cada 4 pesos del rojo fiscal sin computar los servicios de deuda.

Desbalance

La resolución 46/17 que creó el “Programa de estímulo a las inversiones en desarrollos de producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales”, destinada a impulsar la explotación del fluido en la Cuenca Neuquina y en especial en los yacimientos del área de Vaca Muerta, fue considerada “un despropósito” por Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE Mosconi), en razón de que la actividad “jamás ha dado pérdidas en la Argentina”.

“Los subsidios desbalancean la hacienda pública, porque no tienen una contrapartida de ingresos. Salen de Rentas Generales, que todos sabemos que están en déficit. Es un tema que habrá que resolver cuanto antes”, señala Lapeña, en un dilema al que el gobierno tendrá que encontrarle una respuesta, entre las tensiones por lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, alcanzar el superávit de la balanza energética, impulsar el desarrollo económico y social en Neuquén y, por otro lado, presentar un programa fiscal consistente a los acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la propuesta de renegociación de la deuda.

En la presentación de su último informe sobre subsidios económicos, la ASAP explicó que “el régimen prevé un incentivo en dólares a la producción certificada por la Secretaría de Energía y el ENARGAS”.